Kerem Bürsin, criticado y alabado por su mensaje a quienes no llevan la mascarilla

La responsabilidad es cosa de todos y en estos tiempos, usar la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y usar geles hidroalcohólicos es esencial para poder salir de esta situación cuanto antes y volver a la normalidad. Son muchos los famosos que mandan mensajes de concienciación sobre esto, el actor turco Kerem Bürsin es uno de ellos.

El actor de la serie turca Love is in the air ha sido objeto de críticas en Turquía después de lanzar un mensaje llamando "idiotas" a aquellos que acudían a los cafés y bares y no llevaban mascarilla. "Perdonen, pero quienes se sientan en un café sin mascarilla son idiotas", comentaba en un vídeo difundido anoche

Con el hastag "Kerem Bürsin, no te pases", los usuarios de la red social en Turquía expresaban su malestar por comentarios que afean al actor y expresiones que según ellos estaban fuera de lugar. Mensajes que incluso subrayaban que él no llevaba mascarilla al grabar los episodios de la telenovela.

Una campaña de apoyo hacia el actor en España

Por ti por mi por todos cuidate y ponte la mascarilla, estamos ya muyyyyyyyyyyy cansados #arkandayızkerembürsin pic.twitter.com/KDCGeRBysq — Yolanda Cenzano (@YCenzano) April 7, 2021

Kerem la persona que lleva sin ver a su familia debido a la pandemia, Kerem la persona que prefiere irse a jugar con su mascota a salir, Kerem la persona llena de valor para pedir disculpas por algo que no hizo mal. #arkandayızkerembürsin — 𝘒𝘢𝘳𝘪 🖤 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒖̈𝒓𝒔𝒊𝒏 🇲🇽 (@hankermiyyymx) April 7, 2021

En España, sin embargo, el actor se ha convertido en tendencia en Twitter gracias a una campaña de apoyo con más de 100.000 mensajes donde sus seguidores alababan este gesto del artista, dándole la razón y defendiendo la importancia de que un personaje público mande mensajes de concienciación.

En respuesta a las críticas recibidas en Turquía, aquí en España, comenzó a proliferar el hashtag turco: "ArkandayizKeremBuersin" (Estamos contigo, Keren Bürsin), unos mensajes que en tan solo dos horas llegaron a ser tendencia en nuestro país.

Sin embargo, este movimiento no solo se quedó en nuestras fronteras, sino que muy pronto, este apoyo comenzó a difundirse en Italia, Polonia y Brasil donde las telenovelas turcas son muy populares.