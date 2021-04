Dave Grohl anuncia un libro de memorias inspirado en su Instagram

"El tipo más simpático del rock". No es fácil ganarse este sobrenombre en el mundo de la música, y menos mantenerlo a lo largo del tiempo. Por eso, es especialmente valioso que Dave Grohl siga siendo considerado como uno de los rockeros más afables y con una personalidad más aplaudida. Tanto como ex batería de Nirvana como por su papel protagonista en Foo Fighters, es uno de los más queridos de la industria.

No importa a qué artista o grupo se le pregunte, todos ellos cuentan con una historia divertida que involucra a Grohl. Tantos años de trayectoria dan para mucho, y el músico lleva tiempo compartiendo algunas de las anécdotas principales de su carrera en formato digital. Todos sus fans conocen la cuenta de Instagram @davestruestories, un lugar en el que conocimos la historia de David Bowie, que lo rechazó y le dijo que se "fuera a la mierda".

Lo que empezó como un pasatiempo debido al encierro por coronavirus, ahora está a punto de convertirse en un libro de memorias en el que plasmará todas estas anécdotas. Se llamará The Storyteller, tiene previsto su lanzamiento el 5 de octubre y el músico ha recurrido a la red social para anunciar su lanzamiento. "Hay un hilo común que corre a lo largo de todo lo que hago: contar historias. Ya sea en una canción, un documental o en la página, siempre me he sentido obligado a compartir momentos de mi vida. Esta inclinación es una gran parte de lo que me emociona creativamente pero también como ser humano", dice.

"En marzo de 2020, al darme cuenta de que mi trabajo diario con los Foo Fighters iba a quedar en suspenso, gracias a la pandemia, abrí una cuenta de Instagram y decidí concentrar toda mi energía creativa en escribir algunos de mis historias, algo que me encanta, pero para lo que nunca he tenido tiempo. Pronto descubrí que la recompensa que sentía cada vez que publicaba una historia era la misma que la que tengo al tocar una canción para el público, así que seguí escribiendo. La respuesta de los lectores fue tan conmovedora como cualquier aplauso en un estadio", continúa Grohl.

Las historias abarcarán la amplitud de su carrera, como él mismo anuncia. "Desde mis primeros días en los suburbios de Washington, DC, hasta salir a la carretera a la edad de 18 años, y toda la música que siguió, ahora puedo compartir estas aventuras con el mundo, con todo lo visto y oído detrás del micrófono. ¡Sube el volumen!".

Después de leer el comunicado de prensa, solo nos queda esperar para leer las historias que cuenta, que incluyen anécdotas con Nirvana, Foo Fighters, David Bowie, Joan Jett, Iggy Pop, Paul McCartney, actuar en la Casa Blanca e incluso bailar swing con AC/DC.