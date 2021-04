¿Cuál es la canción que no para de sonar en ‘Love Island’, el nuevo reality de Cristina Pedroche en Neox?

Los telespectadores ya están listos para el nuevo reality de Cristina Pedroche: la adaptación española de Love Island. Solteros y solteras viajarán hasta Canarias para buscar el amor, y sus historias llegarán a las televisiones del país a partir del 11 de abril.

Serán cinco chicas y cinco chicos los protagonistas de esta primera edición en España y, a juzgar por los vídeos promocionales que han circulado por todas las plataformas, parece que la diversión estará muy presente. Es precisamente en uno de estos vídeos en los que hay un elemento que también nos ha llamado especialmente la atención: su música.

Quizás a ti también te suene la canción que suena en el vídeo emitido en televisión y difundido en redes sociales. Y es que se trata de uno de los himnos dance más escuchados: How Do You Feel Right Now de Axwell /\ Ingrosso.

El tema vio la luz en 2018, aunque previamente formó parte del álbum Cream Ibiza de 2017. Desde entonces, ha levantado el ánimo en fiestas y encuentros sociales con amigos. Pero si pensabas que ya había dejado de sonar, llega el Love Island español para demostrar lo contrario. Y es que con How Do You Feel Right Now, las ganas de pasarlo bien están aseguradas.

Axwell e Ingrosso es un dúo sueco formado por dos miembros de Swedish House Mafia. Debutaron en 2014 en un festival de Nueva York, y desde entonces muchas de sus canciones se han convertido en nuestra banda sonora. Han recibido diversas certificaciones y reconocimientos alrededor del mundo, y su música ha sonado en cada rincón del planeta.

Ahora, sus ritmos también llegan a la televisión española. Y es que unir el calor, una isla, el amor y la música siempre es un acierto.