La impactante biografía de Avicii para la música electrónica saldrá a finales de 2021

Tim Bergling, más conocido como el productor superestrella Avicii, nos dejó hace tres años un 20 de abril de 2018. A pocos días del aniversario se anuncia un libro biográfico oficial del artista titulado Tim: The Official Biography of Avicii en el que se hablará de la corta, pero impactante vida del joven hasta sus 28 años. La fecha del lanzamiento está prevista para el 16 de noviembre en Estados Unidos.

Mediante entrevistas a su familia, amigos y compañeros de la industria más cercanos, Mans Mosseson, nos narrará su carrera bajo el sello Mobius Books. Para conseguir todas estas declaraciones ha viajado a Miami, Ibiza y Los Ángeles entre otros. El autor es un prestigioso periodista y productor de documentales sueco con varios premios ganados que le otorgan reconocimiento.

“El libro retrata una honesta imagen de Tim y su búsqueda en la vida, sin esconderse de las dificultades que sufría”, explican en un comunicado de prensa sobre la obra. Y es que la pérdida de Avicii por su suicidio hizo que la familia fundase la Tim Bergling Foundation a la que irá dirigida parte de los beneficios. Una organización que genera conciencia acerca del suicidio y problemas de salud mental.

“Es algo de lo que no hablamos demasiado, aunque la conversación cada vez crece más y más. Cuánto más se abra la sociedad a hablar de ello más será de ayuda”, decía Klas Bergling, el padre del protagonista en una entrevista para Billboard en 2020 en la que su padre habla de las metas de la organización y la pérdida de su hijo.

“Era muy directo, muy honesto y muy gracioso de una forma sutil. Tenía una gran pasión por la naturaleza, los animales y la justicia. Podía ser muy travieso, y creo que a veces era un dolor de cabeza para algunas personas [risas]. Realmente lo extrañamos. Eso es absolutamente cierto”, dijo él en esta profunda conversación.

Si tú o alguien que conoces necesita ayuda por motivos de salud mental contacta al Teléfono de la Esperanza: 717 003 717