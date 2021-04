La razón por la que Karol G y Shakira no han lanzado una colaboración

Karol G pisa fuerte en el género urbano. A lo largo de su exitosa carrera musical, la artista ha sabido coronarse como una de las grandes divas de la música latina. Canciones como Tusa, Bichota o Location han hecho de ella una artista con gran reconocimiento en todo el mundo.

La colombiana sabe que para mantenerse en la cresta de la ola hay que trabajar mucho y muy duro, por eso, la intérprete no deja de innovar y sorprender a sus fans, ya sea con sus atrevidos temas o con las muchas colaboraciones que ha presentado con artistas de la talla de J Balvin, Anuel, Camilo...

Sin embargo, a pesar de que el nombre de Karol G suena en todas las radios, ocupa millones de titulares y arrasa en todas las plataformas musicales, la colombiana tiene una tarea pendiente y es que hay una colaboración que le hubiera gustado hacer con Shakira y finalmente no pudo ser.

Shakira se negó a hacer una colaboración con Karol G

Karol G se declara abiertamente una gran fan de Shakira, tanto es así que no dudó en proponerle una colaboración juntas, algo que, por desgracia, no pudo ser ya que la de Barranquilla se negó.

Así lo ha contado la intérprete de Tusa en una entrevista que posteriormente se ha dado a conocer en el programa Suelta la sopa: "En algún momento le toqué la puerta. Digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, pero no se dio en ese momento".

Eso sí, la artista no pierde las esperanzas y no descarta volver a pedirselo en un futuro y trabajar con ella. "Vamos ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí: va a ser parte de lo que nos depare el futuro", afirmó.

"Si llega una canción que, en mi opinión, sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo; si no se da, como quiera, mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, es de mi país, representa mi casa, nos enseñó que sí era posible todo", concluyó Karol G.

Y es que ella misma ha admitido la admiración que siente hacia Shakira y otras divas latinas como J. Lo, de quienes decía que eran las reinas del género.