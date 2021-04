Madonna, M-Clan, Malú, Aitana, Ketama… también empezaron abril en el Nº1 de la lista

Tal día como hoy, hace un año, Aitana y Cali y El Dandee consiguieron el número uno de la lista con +. Era el sexto liderato en LOS40 para la catalana y el tercer single de los hermanos colombianos Alejandro y Mauricio Rengifo en lograrlo. Con este tema (y su vídeo) comenzamos el repaso de La Máquina del Tiempo, dedicado a recordar canciones que fueron número uno esta semana años atrás.

Hace cinco y diez años el puesto de honor no había variado con respecto a la semana anterior: en 2016 se mantenía en lo más alto Alan Walker con Faded y en 2011 hacía lo propio Malú con Blanco y negro. En 2006, la posición de honor la conquistó Madonna con Sorry. Incluido en su álbum Confessions on a dancefloor, su letra hablaba de autoestima y empoderamiento personal y supuso un éxito global más para la Ciccone (llegó al número uno de ventas en Reino Unido, España, Italia y otros muchos países).

Dos nombres ilustres de la música española accedieron a la primera plaza esta semana en 2001 y 1996. Hace ya veinte años M-Clan se colgaron la medalla de oro con Carolina, el tema estrella de su disco en directo Sin enchufe y que convertiría a los murcianos en grandes absolutos del rock nacional. Y hace medio siglo, quienes se encaramaron a la cima de la lista fueron Ketama, reyes del flamenco-pop, con Flor de lis.

Terminamos el recorrido nostálgico con el número uno a principios de abril de 1991, hace treinta años: Gonna make you sweat (Everybody dance now), de C+C Music Factory. Compuesto y producido por Robert Clivillés, y cantada por Martha Wash y Freedom Williams, fue uno de los himnos dance más celebrados de principios de esa década.