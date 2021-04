La emotiva sorpresa a Sandra mientras contaba su historia de superación en Anda Ya

Esta semana en Anda Ya os pedíamos que compartierais vuestras anécdotas en el médico. Hemos recibido un aluvión de experiencias locas; desde confusiones justo antes de entrar en el quirófano, hasta la visita rutinaria al hospital de un jefe de la mafia rusa, preso con alta seguridad, aunque sin duda, la bonita historia de Sandra nos ha robado el corazón.

Comenzó como algo agrio, cuando hace años, tras sufrir un accidente, el médico le dijo algo que nadie querría escuchar: que no volvería a caminar. Aún así, ella, no convencida con el diagnóstico, le prometió que antes o después, saldría a pie de la consulta, y no sólo eso, sino subida en unos tacones.

Así fue. Tras varias operaciones, rehabilitación y mucho empeño, cinco años después, Sandra llegó a su última consulta subida en los tacones, tal y como le prometió. Una demostración de que la fuerza y las ganas de luchar, a veces, pueden llevarnos a sobrepasar nuestras limitaciones. Aunque, sin duda alguna, el mayor apoyo y fuerza de Sandra ha sido y siempre será su hijo, Marcos.

Cuando recibió el diagnóstico, él era pequeño, e insistía en decirle a su madre que no le gustaba “el coche”, refiriéndose a la silla de ruedas. Esa fue la mayor motivación para ella. Ahora, aprovechando que viven en diferentes ciudades; Sandra en Ibiza y Marcos en Madrid, él ha querido sorprender su madre en directo en nuestro programa, diciéndole lo mucho que la admira y quiere, aunque ahora no puedan verse tan a menudo.

Sandra se ha mostrado muy emocionada ante la inesperada llamada de su hijo y le ha devuelto el amor y todo el agradecimiento por ayudarle a superar su supuestamente incurable lesión.

En un momento como este, en el que nos sube el ánimo escuchar historias motivadoras, la de Sandra y Marcos nos enseña que adoptar una actitud positiva es fundamental para afrontar los varapalos que nos pueda dar la vida, así como apoyarse en nuestros seres queridos, que siempre son un pilar fundamental.

