El cambio físico de Asraf Beno tras adelgazar 16 kilos para la boda con Isa Pantoja

Cuando conocimos a Asraf Beno en 2018, por su participación en GH VIP, el ceutí aseguró haber ganado Míster Universo - un título que muchos han puesto en duda pero que, aún así- sí hay pruebas de que haya trabajado como modelo.

Tras el reality, empezó una relación con Isa Pantoja que sigue a día de hoy. Un amorío también polémico por su paso por La casa fuerte, donde él lejos de ser un apoyo para ella (cuando todo el huracán Cantora: la herencia envenenada) fue más un lastre.

Tras las críticas de los espectadores y hasta de Jorge Javier Vázquez por cómo trataba a su novia, el mismo Asraf confesó no estar pasando un buen momento: "Me veo y me pongo a llorar. Me veo el físico, con más barriga, peor cuerpo... Me defraudo al verme como estoy físicamente, no estoy en el mejor momento de mi vida", expilcó.

Ahora, cuatro meses después de tanta vorágine, Asraf ha respondido en sus redes que ha adelgazado 16 kilos gracias a una buena dieta y ejercicio. Además de un equilibrio ya en su vida amorosa junto a la hija de la tonadillera.

Así, ha mostrado orgulloso a sus seguidores desde las stories cómo ha cambiado su físico, mejorando su salud.

Asraf, en su ascensor / Instagram

Todo ello, justo a pocas semanas de la boda con Isa que tendrá lugar el 26 de junio en el desierto del Sáhara.