Aitana comparte este importante mensaje sobre los hábitos saludables en todo tipo de cuerpos

Aitana sabe que está muy expuesta en las redes sociales y que su séquito de seguidores (casi tres millones en Instagram) analiza y responde a cada uno de los movimientos de la artista. La intérprete de Once razones comparte una parte de su día a día con ellos, mostrándoles sus canciones favoritas, sus rutinas, y también sus opiniones, hablando siempre desde el respeto.

Aitana sabe la importancia que tiene su voz y el altavoz social que la fama le otorga por eso, aunque es muy cuidadosa con los mensajes, no duda en compartir la información que cree que es relevante o puede ayudar al resto de personas.

En esta ocasión, la ex concursante de Operación Triunfo ha compartido un vídeo de TikTok de la usuaria @madredecroquetas en el que se reflexiona sobre los comentarios hirientes que muchas personas deben escuchar en cuanto a sus hábitos de comida dependiendo del peso que tengan.

El importante mensaje del vídeo

En este TikTok, la autora imita de manera irónica una conversación telefónica en la que una chica se queja de que una persona gorda acaba de subir una fotografía comiendo y, según ella, está fomentando así la gordura.

"Una chica gorda ha subido una foto comiendo y no es una ensalada. Verás. Vale veo que le has puesto 'así estás'. Te ha ignorado. Claro es que este es un clásico ya, está muy visto", comienza relatando en el vídeo haciendo alusión al sinsentido de este comentario.

"Que no te gusta que suba este contenido porque incita a otros a estar gordos. No veo que le digas lo mismo a tu amiga la Lore cuando los viernes os juntáis para comer pizza con Coca-Cola y un heladito de postre", seguía, para a continuación, lanzar una pregunta muy necesaria: "Estáis delgadas y os lo podéis permitir. Claro, porque ¿los cuerpos delgados no sufren ni de colesterol ni diabetes verdad?".

"Mira yo creo que sería mucho más constructivo el hecho de promover hábitos saludables en todos los tipos de cuerpo. Yo lo que realmente me plantearía es: ¿realmente te importa la salud de las personas o solo te molesta lo gordas que estén? No tienes nada que decir. Vale, cariño, pues ya si eso me dejas un comentario en TikTok que es más tu estilo", concluía en el vídeo.

Aitana sentía que era importante compartir este mensaje con sus seguidores para que fueran conscientes del daño que pueden hacer este tipo de comentarios, sea en el cuerpo que sea. Y parece que, efectivamente, muchos de sus seguidores se han sentido comprendidos con este vídeo e incluso comentaban a la artista en su último post la importancia de difundir mensajes como este.