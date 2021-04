‘I Care a Lot’, ‘Cuñados’ y la candidata a los Óscar ‘Otra Ronda’ llegan a los cines

Hoy es un buen fin de semana de estrenos. No solo las plataformas de cine ofrecen una buena cantidad de contenidos nuevos, sino que las propias salas de cine presentan algunas de las películas más esperadas del año. Entre ellas se encuentra la nominada a dos premios Óscar Otra Ronda, la nueva cinta del director Thomas Vinterberg protagonizada por Mads Mikkelsen que ha arrasado en los certámenes internacionales, aunque Minari. Historia de mi familia la adelantó en los Globos de Oro.

También llega a las salas I Care a Lot, la película que le valió a Rosamund Pike una nominación al Globo de Oro. Asimismo, el cine español mete cabeza en la cartelera con la divertidísima Cuñados de Toño López. Tres propuestas que, si bien no son taquillazos ni superproducciones de primer nivel, sí que pueden llevar a un buen redil de cinéfilos en una etapa en la que los cines necesitan espectadores para subsistir. En LOS40 os hemos hecho un repaso de los principales estrenos de esta semana en cine y plataformas

Otra Ronda: el acohol en la sangre

Dirigida por el prestigioso co-fundador (junto a Lars von Trier) del movimiento Dogma 95 en Dinamarca, Thomas Vinteberg se postula por primera vez como mejor director en los premios Óscar. Una decisión que, si bien ya no sorprende demasiado en una Academia que le otorgó el año pasado una estatuilla al surcoreano Bong Joon-ho por Parásitos, sí que reafirma que Hollywood cada vez presta más atención a los creadores extranjeros.

Este excelente drama con tintes de comedia negra trata sobre cuatro profesores de instituto que empiezan a seguir un peligroso experimento sociológico: mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel todos los días para que así poder rendir mejor en todos los aspectos de su vida. Pero lo que en inicio es una experiencia divertida y motivadora acaba convirtiéndose en un infierno de adicciones. La película se postula como favorita a mejor película internacional, fue nominada a un Globo de Oro y ha arrasado en los premios del Cine Europeo, donde se ha llevado los galardones a mejor película, dirección, actor (el grandísimo Mads Mikkelsen es el protagonista) y guion. Distribuida por BTeam Pictures.

I Care a Lot: "Soy una puta leona"

Otra combinación de comedia negra con uno de los géneros favoritos del público: el thriller. Esta irreverente y ácida película sobre una mujer, Marla Grayson, que trata de engañar a ancianos para convertirse en su tutora legal y así poder internarlos en residencias de ancianos y hacerse con su casa para especular en el mercado destila un ingelitente humor negro a la par que entrega unas interpretaciones de escándalo, especialmente la de su protagonista, Rosamund Pike, que fue nominado a un Globo de Oro en la pasada edición de los premios. A ella le acompañan Peter Dinklage (Juego de Tronos), Dianne Wiest (Hannah y sus hermanas) y Chris Messina (A dos metros bajo tierra). Distribuida por Vértice Cine.

Cuñados: una comedia con denominación de origen

Esta película gallega protagonizada por Miguel de Lira y Xosé A. Touriñán es una alocada y divertidísima comedia frenética que lleva la inteligencia del cine de los hermanos Marx entremezclada con la explosión de adrenalina de las primeras películas de Guy Ritchie. Toda una experiencia en la sus dos protagonistas deciden secuestrar al esposo de una empresaria que les hundió el negocio para pedir un rescate. Lo que no saben es que esta mujer no está dispuesta a pagar un solo duro por su marido, lo que obliga a los secuestradores y al secuestrado a urdir un nuevo plan para ganar dinero. Que no os engañen ni el cartel ni el título: aquí hay mucho de dónde rascar. Distribuida por Filmax.

Patrulla Trueno: las superheroínas de Netflix

Melissa McCarthy y Octavia Spencer aterrizan en Netflix convertidas en superheroínas patosas en esta divertida comedia de acción que tiene más de The Boys que del MCU. Una propuesta arriesgada pero divertida –y muy feminista y reivindicativa– que promete ser uno de los grandes contrapuntos cómicos de la temporada. En un mundo en el que abundan los supervillanos, dos amigas de la infancia se reencuentran. Y una de ellas ha diseñado un tratamiento que les concede poderes con los que pueden defender su ciudad.