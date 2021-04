Los que nos criamos degustando los placeres del cine europeo lo conocemos por Good Bye, Lenin! Los más tarantinianos lo recordarán como aquel implacable francotirador de Malditos Bastardos, Frederick Zoller, al que todos deseamos un futuro mejor a pesar de ser un héroe nazi. A quienes hayan profundizado en las grandes películas-denuncia del cine español, quizás les suene por encarnar a Salvador Puig Antich en Salvador. Daniel Brühl, desde luego, no es un desconocido para el gran público.

Sin embargo, desde que forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), este actor germano-barcelonés ha pasado de ser un rostro conocido a convertirse en una auténtica estrella de Hollywood. Su papel como el temible y manipulador barón Helmut Zemo en Capitán América: Soldado de Invierno y, ahora, en la serie Falcon y el Soldado de Invierno, ha proyectado su carrera hasta cotas que él nunca habría imaginado cuando comenzó a hacer sus primeros pinitos en el cine.

"Yo lo veo como una gran suerte", nos explica Brühl, al otro lado de la cámara, escondido tras un prominente bigote y repeinado como lo haría Zemo. "Es un privilegio y un lujazo poder trabajar con gente que me inspira tanto. Esto me forma, me llena y me da mucha confianza en mí mismo, ya que vivimos en un mundo muy inseguro, algo que también se extrapola al cine. Tengo mucho cuidado de no tomármelo demasiado en serio porque se que esto puede cambiar", advierte.

Daniel Brühl es consciente de la volatilidad del mercado, de que las estrellas suben y bajan. Pero él ha llegado a una multinacional, Disney, que cuida muy bien a sus estrellas, y como con Helmut Zemo se ganó el favor de los marvelitas más exigentes sabe que tiene las puertas del cielo abiertas. Su personaje, que combina carisma, humor y una inteligencia extrema, es ese típico supervillano con muchas artistas que cualquier actor o actriz desearía tener en su filmografía, y él lo borda.

"Su maldad o las cosas que ha orquestado en la película siempre nacieron de una pérdida importante, personal, del sufrimiento, del dolor, de un lado muy humano", relata Brühl. "No era el malote de cliché, como suele haber, y eso lo hizo un personaje muy interesante". Zemo se ha convertido en uno de los ingredientes esenciales de Falcon y el Soldado de Invierno, que hoy estrena su cuarto capítulo. Un supervillano envidiable.

“Chris Hemsworth es un actor fantástico”

"En la serie le han dado otros matices, han añadido otros aspectos que también nacen de los libros, del cómic. En Soldado de Invierno se alejaron un poco de ese mundo, pero ahora han recuperado algunos aspectos que a mí, como actor, me encantan. Si entras en el mundo de los cómics quieres llevar la máscara, aunque sea para una secuencia. También me pareció muy interesante la vida familiar de Zemo, siendo un barón; explorar esa vida noble que tenía y que vivía antes. A nivel de actuación esto te permite ser más arrogante, más irónico y más ligero".

Zemo también se ha convertido en uno de los grandes memes de las redes sociales gracias al divertido baile que nos regaló en el episodio 3 de Falcon y el Soldado de Invierno. Sus movimientos y requiebros travoltianos han causado sensación entre los fans, que han conseguido que Marvel publique una versión extendida y sin cortes de la secuencia donde podemos ver durante casi un minuto a Brühl dándolo todo sobre la pista de baile. Y aunque él lo considera "patético" y cree que nunca llegaría a ver la luz porque fue una toma improvisada, se alegra de que la toma haya sobrevivido.

El actor también nos confiesa cuáles son sus afinidades dentro del universo Marvel. Sorprendentemente, sus películas favoritas del MCU son las del dios del trueno. "He disfrutado mucho con Thor, y viendo el tráiler de Loki... Puf. Tom Hiddleston es uno de los grandes actores. A ver qué hace con su personaje en la serie. Creo que va a ser espectacular. Y todo esto me hace pensar mucho en Chris Hemsworth. Es un actor fantástico y en el pasado nos lo pasamos muy bien en Rush, la película. Fue una colaboración fantástica. Es un tipo que me cae genial. Ojalá saquemos un pequeño baile entre Thor y Zemo (risas)".