Imanbek trae los sonidos latinos de Sofía Reyes y el ritmo jamaicano de Sean Paul en ‘Dancing On Dangerous’

Usher, Don Diablo y Marshmello son solo algunos de los últimos artistas con los que ha colaborado Imanbek. Pero el DJ tiene talento y repertorio de sobra.

Ahora se ha unido a Sofía Reyes y Sean Paul en Dancing On Dangerous, un tema que reúne los estilos musicales de todos ellos. Nadie puede resistirse a lo urbano de la mexicana, a lo jamaicano del rapero y a la producción de nuestro protagonista.

Tal y como indica su título, la letra habla del riesgo de caer en la tentación. En sus versos, nuestros protagonistas nos invitan a jugar con fuego, bailar y darlo todo aunque nos arriesguemos a caer en el descontrol.

Como mencionamos en líneas anteriores, hemos escuchado a Imanbek en los proyectos de otros muchos artistas. Too Much de Marshmello, Kill Me Better de Don Diablo o Fly With The Angels con Supafly y Kiesza son algunos de ellos.

Eso sí, uno de sus proyectos más destacados es el remix de Roses, el tema SAINt JHN. De hecho, ha sido el ganador a Mejor Grabación Remezclada en los Premios Grammy de este año.

La sed de nueva música del DJ es insaciable, y es por ello por lo que no dudamos que pronto escucharemos nuevos ritmos en su discografía. ¿Qué te ha parecido esta nueva unión musical?