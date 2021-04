J Balvin, Taylor Swift, Roi Méndez y Cepeda hacen frente a la lluvia con sus nuevas canciones

El clima en España se ha vuelto gris por unos días, pero lo nuevo que traen nuestros artistas favoritos nos hacen creer que ha salido el sol más brillante. Si el pasado 2 de abril, las novedades musicales se llenaron de Girl Power con Lola Índigo, Demi Lovato y Olivia Rodrigo, ahora llega un amplio repertorio de artistas para seguir hipnotizándonos con sus temazos.

J Balvin con Khalid, Maluma con Manuel Turizo, Sofi de la Torre con Pablo Alborán, Roi Méndez y Cepeda... ¡El viernes llega con una revolución de colaboraciones!

Viernes 9 de abril

J Balvin, Khalid - Otra Noche Sin Ti. El colombiano siempre sabe cómo sorprendernos. Esta vez lo ha hecho muy bien acompañado. Khalid se atreve con algunos versos en español, aunque su participación es principalmente en inglés. Ambos se dejan llevar por los ritmos urbanos para dejar claro que no pueden estar una noche más sin la persona a la que aman.

Taylor Swift - You Belong With Me (Taylor's Version). Para hacer frente a la venta sus canciones que Scooter Braun hizo a Shamrock Holdings, la artista ha regrabado su segundo álbum de estudio, Fearless, junto a varios temas inéditos que no fueron incluidos en este proyecto. Así, Taylor le da un nuevo toque personal a todas estas canciones para dar un golpe sobre la mesa y dejar claro que su música es suya, y de nadie más.

Roi Méndez, Cepeda - La Misma Dirección. Era cuestión de tiempo que ambos amigos acabaran uniéndose en la música. Ahora que se ha hecho realidad, han revolucionado a todos sus fans. Llegan con una colaboración de sonidos pop y ritmos épicos que ya se ha convertido en la banda sonora del día para miles y miles de personas. Además, llega con u mensjae que habla de la superación, de derribar puertas y de levantarse para seguir caminando.

Manuel Turizo, Maluma - Amor En Coma. Otros que han unido sus voces han sido estos dos artistas colombianos, que llegan con unos ritmos urbanos que nadie puede obviar. La canción llega con una historia de desamor que habla de todos esos pensamientos que pasan por la cabeza de una persona que quiere dejarlo con su pareja. ¿Qué será de la otra persona?

Nil Moliner - Libertad. El cantante llega con unos sonidos épicos capaces de levantar el ánimo a cualquiera. Y no solo por sus ritmos, sino también por su letra. En sus versos, Nil habla de esa sensación de motivación que a veces sentimos, convirtiéndonos en invencibles.

Myke Towers, Ñengo Flow - Burberry. El puertorriqueño ha vuelto a sus raíces para traernos sus ritmos del trap. Esta vez se ha aliado a Ñengo, con el que forma una unión de voces única y muy especial. Haciendo honor al título de la canción, ambos lucen sus modelitos de esta marca de ropa en el videoclip.

Sofi de la Torre, Pablo Alborán - Y Duele. Si la joven artista ya nos emocionó con su versión original, ahora que llega acompañada de Pablo Alborán, los sentimientos están a flor de piel. El malagueño aporta su estilo propio en esta canción de pop que ya ha conquistado a miles de personas. ¡El combo perfecto para despedir la semana!

Leiva, Conociendo Rusia - Mundo de Cristal. "Mi nuevo single, Mundo de Cristal, es una canción de esas que salen con guitarra y voz, desde el fondo del pecho. Por eso quise invitar a Leiva, compositor que admiro y que canta y escribe con un sentimiento enorme. Estoy muy contento de nuestro encuentro en esta canción y espero que lo disfruten tanto como nosotros", explica el líder de la banda, Mateo Sujatovich.

Juanes - El Amor Después Del Amor. El cantante ha presentado el sencillo que formará parte de su próximo álbum Origen. Lo ha hecho con su versión de la icónica canción de rock de Fito Páez que triunfó a principios de los 90. La fusión de rock, blues y góspel la convierte en aún más especial.

Doja Cat, SZA - Kiss Me More. Otra unión explosiva de talentos es la que se han marcado estas dos artistas estadounidenses. La rapera se une a la joven promesa del R&B para regalarnos una fusión de estilos de lo más original. Eso sí, ten cuidado si la escuchas una vez... ¡ya no hay stop!

Otros de los artistas que han llegado al final de la semana con sus temazos son Belén Aguilera y Walls con Fuck Off, Imanbek, Sean Paul y Sofía Reyes con Dancing On Dangerous, Twenty One Pilots con Shy Away, Eva B con Espacio y Cami con Luna. ¿Cuál es tu favorito?