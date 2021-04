Juanes versiona ‘El Amor Después Del Amor’, un homenaje a Fito Páez y el adelanto de ‘Origen’

Con una poderosa fusión de rock, blues y góspel, Juanes ha querido dar el primer paso hacia su próximo álbum: Origen. El tema elegido para adelantarlo ha sido El Amor Después Del Amor, una canción original del argentino Fito Páez que captura la esencia de lo que será el proyecto al completo. “Es una de mis canciones favoritas del rock en español de los 90, desde el día que salió, lo que significó y sigue significando para mí y para toda una generación”, cuenta en un comunicado el artista.

“Admiro a Fito, admiro su grandeza como compositor y su influencia en el Rock Latino, por eso es un honor para mí poder presentar esta versión de su canción, mi versión”, sigue contando sobre el tema original.

Este es solo uno de los artistas que Juanes ha decidido homenajear en Origen, un disco que recopilará versiones de temas que le inspiraron antes de comenzar su carrera como solista. “Aquellos que marcaron el principio de mi amor por la música y que siguen siendo un mapa al que regreso constantemente para recordar quién soy, de dónde vengo, y hacia dónde voy”", explica. En una palabra: Nostalgia.

Juanes versiona ‘El Amor Después Del Amor’, un homenaje a Fito Páez y adelanto de ‘Origen’

Nueva vida, nuevo sonido

“En esta versión quisimos irnos por un lado más góspel en el sentido de los arreglos de guitarra y el Hammond. Quizá la original ya traía algo de esto, pero nosotros nos fuimos un poco más al blues y al rock”, cuenta acerca de los cambios, aunque a nivel visual el videoclip se haya inspirado de la estética de los 80 y principios de los 90.

“Cuando terminamos la producción y se la presenté a Fito, me dijo que siempre sintió que la canción tenía el sentido de que la vida y, definitivamente, el amor, puede persistir más allá de la muerte. Ahora me siento incluso más honrado de presentar esta versión, una interpretación muy personal que espero amplifique aún más el espíritu animado que siempre encontré en la canción original”, dice Juanes, y no miente, Fito respondió con estas palabras:

"Es la posibilidad de la vida después de la muerte o la posibilidad del Ave Fénix, de poder reiniciar uno su vida después de esos avatares negativos…esta es excelente, una versión impresionante".

La guinda final a este tema sucederá muy pronto, cuando la interprete en vivo el próximo 15 de abril en los Latin American Music Awards.