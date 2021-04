J Balvin y DJ Khalid mandan un mensaje a su ex en ‘Otra Noche Sin Ti’: Videoclip y letra aquí

Yeah Leggo

Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste

Anoche te deje un mensaje, pero no leíste

Yo comprendo que tu no quieras saber más de mi dicen que te perdí,

te perdí y yo no aguanto otra noche sin ti

otra noche sin ti me duele tanto otra noche sin ti otra noche

sin ti yeah yeah

otro día que me despierto y en mi cama no estas

dime de que me sirve el cash si lo que yo quiero no se compra de noche mi sombra te nombra

bájale al orgullo quiero verte detente loco tú me tienes impaciente

de mis errores yo soy consciente, pero los cobardes también sienten

tengo que aceptar la realidad de no tenerte nunca pensé que me llegara un oponente

el que menos pensé fue el que a ti te robo el corazón

y es posible que ahora estés con el bailando esta canción

y mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación

en tu cama hay un party

y en ese party no tengo invitación en tu cama hay un party

y en ese party no tengo invitación

y yo no aguanto otra noche sin ti otra noche

sin ti me duele tanto otra noche sin ti otra noche sin ti

Yeah Yeah

Been in a while since

I’ve seen your face

When you know it gets lonely in LA

Thinking of you every day

Say the word I’m on a one way

First I gotta follow your lead listen to whatever you say

And act like I’m ok

Why you want to cause my pain?

When you know I’m sorry

Used to shed tears in the rari

There I was wishing you would stop me

Here I am wishing you would call me

I’m outside and the rain is pouring

Hoping we’d be good by the morning

You know I don’t do it on purpose

You know I can’t go another night without you

No more nights without you

No more

Another night without you

No more nights without you

Y yo no aguanto otra noche sin ti otra noche sin ti

me duele tanto otra noche sin ti otra noche sin ti