Cuando el pueblo se pone en contra

"Él a veces insistía en <<¿por qué no podemos acostarnos juntos aunque no sientas nada?>>". Hoy hablamos de la información, de cómo el público la recibe y los medios la tratan. El testimonio de Nevenka provocó que tuviera que marcharse de España -y que aún permanezca fuera-. Nevenka tenía una sentencia, una sentencia que incriminó al alcalde de Ponferrada, pero la reacción de sus vecinos no fue la óptima. Había muchos archivos, muchas reacciones, pero ella nunca se había pronunciado.

Han pasado 21 años desde que ocurrió y ahora nevenka cuenta en primera persona su verdad tan íntima. "Alguien como ella tiene que estar muy segura de lo que está contando cuando está a punto de dar al botón rojo de su vida".

Ana Pastor, periodista y productora ejecutiva del documental, realiza un recorrido de lo que significó para Nevenka ser una pionera del #MeToo.

Muchas veces se dice "¿por qué las mujeres tardan tanto en hablar, tardan tanto en denunciar?" Nevenka lo hizo en tiempo real y se la cuestionó.

