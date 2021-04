Purple Disco Machine: a bailar (en casa) con el Nº1 de LOS40 esta semana

Bailable y con ese marcado aire ochentero tan de moda: así es Hypnotized, la canción que este sábado ha conseguido el número uno de LOS40. La firma Purple Disco Machine (o, como lo pronuncia él, Purple Disco “Machinia”), seudónimo tras el cual se esconde el DJ alemán Tino Schmidt. Lo logra después de una subida de seis posiciones y 17 semanas en el chart.

Hypnotized ha catapultado a la fama a este DJ de 41 años, nacido en Dresde, y que creció empapándose tanto de rock como de los sonidos de la escena electrónica de su país. Su éxito ha sido especialmente rotundo en países como Italia —donde fue disco de platino— y Polonia, y le ha abierto la puerta a proyectos de gran calado, como poder remezclar a Dua Lipa (Don’t start now) y Lady Gaga (Rain on me).

En este single, Tino se hace acompañar de Sophie and the Giants, una banda indie mixta (dos chicas y dos chicos) de Sheffield (Inglaterra). Es la primera banda al estilo tradicional (con guitarra, bajo y batería) que consigue el primer puesto de la lista desde noviembre, cuando Morat fueron número uno con Más de lo que aposté, junto a Aitana. (Desde entonces, solo otro grupo había logrado la proeza, BTS, aunque es un septeto vocal.)

Aunque las circunstancias actuales impiden la asistencia a discotecas, la música dance está dando temas excepcionales, como este o como Let’s love, que llevó al número uno a David Guetta y Sia el pasado marzo. ¡Ganas de fiesta no faltan, pese a todo! Aunque sea en casa, toca bailar esta semana con este fantástico número uno. ¡Enhorabuena!