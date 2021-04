¿Cómo evitar que te añadan a grupos de WhatsApp?

¿Alguna vez te has despertado con la notificación de "X te ha añadido al grupo Sorpresa Cumpleaños TOP SECRET" en WhatsApp? Pues tranquilo/a porque no eres el/la único/a.

Y es que si accedes actualmente a tu lista de chats, seguro que cuentas con una gran cantidad de grupos obstoletos que ya no tienen ningún sentido, o grupos en los que no has participado nunca. Pues traemos la solución a tus problemas.

Puedes evitar que tus contactos te añadan a grupos sin sentido, o simplemente a grupos a los que no te apetece formar parte. Sigue estos sencillos pasos y podrás deshacerte de ellos:

Accede a WhatsApp. Haz click en Configuración. Accede a Cuenta>Privacidad. Ahora debes hacer click en la sección de Grupos. Aquí puedes seleccionar a quiénes permites que te añadan a grupos. En este caso, eliges entre cualquier persona, tus contactos o tus contactos excepto algunos de ellos. Accede a "Mis Contactos, excepto...". En caso de Android, tienes la opción en la esquina superior derecha de seleccionar a todos. De este modo, no te añadirán a más grupos. Para iOS, tendrás que seleccionarlos de uno en uno. ¡Y listo!

De este modo evitarás esos grupos que, desde tu punto de vista, son inútiles o no te aportan nada. Y lo mejor de todo es que no tendrás que dar explicaciones.

Internet y las aplicaciones forman parte de un mundo complejo. Un mundo en el que hay que tener especial cuidado. De hecho, hace unos días una nueva forma de hackear WhatsApp amenazaba a sus usuarios. Algunos de ellos han caído en la trampa de un SMS cuyo remitente parecía ser esta plataforma. En él aparecía un código de seis dígitos y enlace con instrucciones. Y no solo eso, sino que uno de los contactos se ponía en contacto con dicho usuario mediante WhatsApp para pedirte el número. ¡Parecía muy real!