La carta del director de un instituto a los padres y madres que ha emocionado a miles de personas

Ya hemos llegado al último trimestre y miles de adolescentes se juegan el curso en los últimos exámenes. Los últimos meses de instituto son los más complicados. Los profesores lo saben bien e intentan ayudar a sus alumnos a sacar la mejor nota. Eso sí, siempre hay que hacer esfuerzos para aprobar.

Y es que, tras los exámenes, viene el momento más complicado para los estudiantes de secundaria (sobre todo si has bajado nota): decirle las calificaciones a tu madre o padre.

Esta misma semana se ha hecho viral en Twitter la carta que el director de un centro ha enviado a todas las casas de sus alumnos con el objetivo de que las madres y padres comprendan mejor a sus hijos.

Ha sido el usuario @s_juanpe quien ha compartido la carta, halagando las palabras del director: “El director de mi colegio ha enviado este comunicado a todos los padres. Increíble”.

El director, Amalio Gutiérrez, anima a los padres a entender que sus hijos e hijas no tienen porque sobresalir en todas las materias:

“Los exámenes de sus hijos comenzarán en breve y sé que todos están muy ansiosos porque desean que les vaya bien; es comprensible. Sin embargo, es muy importante que recuerden, por favor, que entre los estudiantes que se presentarán a dichos exámenes, hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor, al que no le importa la historia o la literatura española, hay un músico, cuyas notas de física no le importan, hay un atleta, cuya capacidad física es más importante que la química”

El educador le recuerda a los padres y madres que no sean muy duros con sus hijos si no sacan buenas notas, que solo son exámenes y tienen proyectos mucho más importantes en la vida: “Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes…dígale que lo ama y que no lo juzgará. Lo importante en la vida, no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llene”.

En menos de un día, la bonita carta motivacional ha sumado más de 120 mil me gusta y 26,5 mil retuits. Sin duda, una bonita iniciativa del director.