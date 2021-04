Paz Padilla y Edurne protagonizaron el momento más tierno de la semifinal de Got Talent

La segunda semifinal de Got Talent muy emocionante. Los participantes del concurso lo dieron todo para ganarse un puesto en la gran final y el jurado lo tuvo muy pero que muy difícil. Sin embargo, Risto, Edurne, Dani Martínez y Paz Padilla supieron cómo encaminar el formato para que los mejores llegasen al último tramo del mismo.

Y es que la semifinal fue muy dura y los sentimientos estuvieron a flore de piel, tanto que la recién reincorporada al formato, Paz Padilla y Edurne, posiblemente embriagadas por la emoción del momento, protagonizaron uno de los momentos más tiernos del programa al dedicarse unas preciosas palabras.

"Estás guapísima, paséate por favor Paz", le dijo Edurne a la presentadora de Sálvame, a lo que Paz Padilla respondió con un piropo que acabó sonrojando a la cantante: "Yo no he visto una tía tan guapa, que esté tan buena y que sea tan buena gente. Ven aquí Edurne, que eres perfecta", le dijo su compañera a la artista.

.@pazpadilla, de @Edurnity: "Yo no he visto una tía tan guapa, que esté tan buena y que sea tan buena gente. Es perfecta". Es que vaya pedazo de jurado que tenemos y qué buen rollo 😍 #GotTalent12 https://t.co/fenrUL3cxH pic.twitter.com/gl7ZMAetQ8 — Got Talent España (@GotTalentES) April 9, 2021

Edurne, le devolvió el piropo a Paz Padillla asegurando que ella sí que es perfecta, y entonces, ambas miembros del jurado se fundieron en un tierno abrazo que conmovió a todos los allí presentes para después, compartir públicamente una confidencia. "Alguna tara tiene, pero no la encuentro y mira que me empeño eh", insistió Padilla, a lo que Edurne respondió que "eso no se cuenta" e inmediatamente después su compañera sostuvo en público que la belleza de Edurne no es su mayor virturd.

Edurne lució vestidazo

La cantante, que según apuntan varios medios estaba embarazada de cuatro meses de la pequeña Yanay, protagonizó, justo antes del enternecedor encuentro con Paz Padilla, otro de los momentazos de la noche al desfilar para lucir el vestido que le habían escogido las compañeras de vestuario.

La artista estaba fabulosa con un vestido midi de lentejuelas doradas y no dudó en demostrarlo al más puro estilo top-model. ¿Creéis que ha sido su mejor look en el programa?