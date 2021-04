Esta es la foto del reencuentro de 'Friends' que Matthew Perry ha tenido que borrar

Todo lo bueno se acaba dice un viejo refrán, pero nunca es tarde para recordarlo. Dicho esto, parece que el grupo de "Friends" más mítico de la historia de la televisión ya tiene todo preparado para reencontrarse y rememorar todos los buenos momentos que pasaron juntos hace nada más y nada menos que 25 años.

La espera se ha hecho eterna pero gracias a las imágenes que se han compartido en las redes, parece que todo está listo para descubrir las nuevas aventuras del grupo de amigos formado por Rachel Green (Jennifer Aniston), Monica Geller (Courteney Cox), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Chandler Bing (Matthew Perry) y Ross Geller (David Schwimmer).

Ha sido la propia cuenta oficial de Friends la que ha revolucionado las redes con la imagen del cartel oficial del reencuentro. Una publicación en la que escribían: "¡Ya está terminado! 🎬 ¿Podemos estar más emocionados? 'Friends: El reencuentro' llega a @hbomax. #friendsreunion".

De momento, no se sabe mucho más de los detalles de esta reunión de Friends ya que los productores quieren mantener la trama en secreto, pero todo apunta a que en él, el reparto no vivirá nuevas aventuras, sino que juntos recordarán todos los momentos que vivieron a lo largo de las temporadas de la serie.

La fecha exacta del lanzamiento tampoco se conoce pero al menos, sabemos que ya está todo preparado y más pronto que tarde podremos disfrutar de estos amigos neoyorquinos en las pantallas y recordaremos todas las risas que consiguieron sacar a millones de personas de todo el planeta.

Matthew Perry tiene que borrar la foto del reencuentro de 'Friends'

La cuenta oficial de Friends no ha sido la única que ha compartido adelantos del nuevo episodio. El propio Matthew Perry sucumbía a la emoción y compartía una imagen en su cuenta de Instagram en la que aparecía él durante la sesión de maquillaje y escribía: "Segundos antes de comerme una brocha de maquillaje. Sin mencionar el reencuentro con mis 'Friends".

El actor estaba desvelando así, no solo que ya había comenzado el rodaje sino también el aspecto que luciría en este nuevo episodio, por lo que el que dio vida a Chandler tuvo que borrar la foto, no sabemos si por directrices de la productora o porque él mismo se dio cuenta de que estaba desvelando detalles que no debía.