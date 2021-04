Fac y Jara, el dúo que pone banda sonora a ‘El internado: Las cumbres’ y que es importante tener en el radar

Fac y Jara es uno de esos nombres que debemos tener en el radar porque posiblemente oigamos hablar cada vez más de ellos. Son Félix Alarcón y Simón Lorente, dos murcianos de 20 y 21 años que nacieron y viven en la Pedanía de Puente Tocinos, en un ambiente rural. Precisamente ese contacto con la naturaleza es el que influye en la música que hacen.

Sus abuelas eran amigas, luego lo fueron sus madres y ahora son ellos los que perpetúan esa unión de familias. “Es que aquí en el pueblo somos pocos y los pocos nos conocemos”, asegura Fac cuando les pregunto si lo suyo es como una comuna.

Lo de Fac viene por las iniciales de nombre y apellidos de Félix Alarcón Cano. Lo de Jara también viene del árbol genealógico y es lo que han utilizado para bautizar su proyecto. “A los 13 años, mi abuelo me regaló una guitarra y empecé a tocarla, Félix tocaba de siempre, y dijimos vamos a hacer alguna cancioncilla juntos. Y así empezamos”, relata Jara sobre el inicio de su afición por la música.

Pero no fue hasta el verano pasado cuando se dieron cuenta de que la música era más que un hobbie y que podía convertirse en una profesión para ellos. “Queríamos sacar unos videoclips y nos pusimos más serios. Empezamos a grabarlos con una amiga y la cosa fue mejor y mejor y dijimos, ‘con esto tenemos que ir a muerte’”, relatan. Y eso hicieron.

Chicos de campo

Eso sí, de momento no se plantean dejar su pueblo. “La gran ciudad para un fin de semana está bien, pero nosotros somos más rurales”, aseguran. “Tenemos en común el amor por nuestra tierra y por la naturaleza, también la sensibilidad, la manera de sentir que es muy parecida”, aseguran sobre lo que les une. “También el sentimiento de la amistad. Al ser amigos desde pequeños, nos une una conexión que se refleja en lo que hacemos”, añaden.

Si hubiera que definir cómo es esa sensibilidad de la que hablan, ellos lo tienen claro: “Una manera de sentir muy apegada a la tierra”. “Tengo una casa en el monte. Aprendí a andar en el monte y desde pequeño he estado rodeado de naturaleza y eso es un poco lo que nos define”, explica Jara.

Y eso es lo que han querido reflejar en su forma de hacer música. Ellos mismos le han puesto etiqueta. Lo que hacen se llama Rap Nature que para el que no se ubique, es “Rap con un sentido en el que las letras y los videoclips están inspirados en un ambiente de huerta, de montaña o de mar, cualquier aspecto así”.

“Nuestras musas son la tierra, los pájaros… es rap, escuchamos mucho rap, pero no escribimos tanto como es el rap habitual. Nuestras letras son más como imágenes, sentimientos, emociones”, asegura Jara.

Sin perder de vista lo urbano

Puede sonar contradictorio. Han apostado por un género, el rap, que se asocia con lo urbano y, sin embargo, lo que reivindican es lo rural. “Es música urbana en un ambiente natural”, matiza Fac.

Si tienen que hablar de la escena urbana que predomina en nuestros días, Jara asegura que “me llama la atención la rapidez con la que va. Los discos casi no se venden. Es como música de comida rápida. Tema y si no sacas otro a las tres semanas, se olvida, es muy rápido todo”.

Ellos, de momento se lo toman con más calma. El año pasado lanzaron Limoneros y naranjos, una primera toma de contacto con ese rap cercano a la naturaleza. Si les preguntas si es fácil conectar con la gente joven a través de lo rural, tienen claro que “no mucho, aunque sí es verdad que se está viendo ahora como esa vuelta al campo, a recuperar la tierra”.

“Puede que de nuestra generación puedas captar a un sector, pero lo bueno es como que esas letras que hablan de naturaleza ya no solo captan a los fans de nuestra generación como puede hacer el trap sino que puede llegar a más gente”, asegura Fac.

Por mi parte yo siempre he escrito por desahogarme sin pensar más allá en el sentido de llegar a la gente, que, si luego lo conseguimos, mucho mejor. Pero siempre desde un punto liberador hacia mí”, asegura Fac. “Yo siempre he escrito por necesidad, porque sale, llega un día, me siento y lo vomito, no hay ninguna intención realmente”, añade Jara.

De Limoneros y naranjos a El internado: Las Cumbres

“Surgió en la cuarentena, estaba yo en la huerta de mi casa y me vino un sentimiento muy fuerte con los olores. Estaba melancólico, la primavera me produce esa sensación y con los olores me venía esta historia. Estuve oliendo el azahar de los limoneros y los naranjos y de ahí me vino la frase de ‘cuelgan de los limoneros y naranjos las miradas, no es un asunto del tiempo’”, recuerda Jara sobre el origen de la canción con la que se dieron a conocer.

Esa canción llegó al equipo de El internado: Las cumbres. Cuando recibieron la llamada de un buscador de talentos de la serie no se lo creían. “Nos dijo ‘esto nos mola mucho, ¿querríais participar en esto? Luego nos llamó el director y la productora ejecutiva y nos preguntaron si queríamos participar y si teníamos más temas. Al final Limoneros y naranjos no la metieron, les gustaron más otras”, explican.

Al final, sacaron un EP, La inercia, y cinco de sus temas entraron a forma parte de la banda sonora de la serie. Cuando se escucharon en los capítulos aseguran que fue algo surrealista. Los colegas, “se partían el culo. Lo vimos todos juntos en casa de mi novia y estaban partiéndose el culo”, recuerda Jara.

Todavía no saben si su música seguirá presente en una segunda temporada, aunque “lo estamos viendo”, aseguran. De momento, siguen componiendo. Y no descartan hacer algún cameo en el caso de que se lo planteen. Lo de grabar videoclips les gusta y si tuvieran que hacer de actores en la serie, no lo descartarían. “Estaría gracioso, por lo menos salir cantando o algo así”, aseguran.

Géneros variados

Aunque ahora se han decantado por el Rap Nature, son muy eclécticos en cuanto a gustos musicales. “Tenemos referentes de todo tipo. Me gusta el rap, el rock, el reggae, el funky, el blues”, asegura Fac. “Mi máximo referente es Silvio Rodríguez”, asegura Jara.

De hecho, antes de Fac y Jara tuvieron un grupo de rock llamado Kilómetro 0. No se lo tomaban demasiado en serio, pero ensayaban y dieron algún concierto. Luego Jara se fue a Granada a vivir una temporada y se disolvió.

Ahora hacen música de muchos tipos, “yo tengo muchas canciones a la guitarra tipo Silvio Rodríguez”, confiesa Jara. Así que, no descartan ir probando en un futuro. Aunque de momento, parece que el género urbano es que le ha empezado a abrir las puertas.