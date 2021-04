Hotel Flamingo, el grupo que nace de ‘La llamada’ y reúne a una chica Disney y un concursante de ‘La voz’

La llamada es el musical que cambió la vida de Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos (por todo el mundo menos por Sánchez Drago) como Los Javis. Primero como obra teatral y luego como película, este proyecto ha influido en muchos otros artistas. La lista de los que han formado parte del elenco del musical, que lleva casi ocho años en cartel, es muy amplio.

Una de las actrices que ha dado vida a la protagonista es Andrea Guasch. Allí fue donde coincidió con Rosco (Rubén Tajuelo) al que muchos conocieron como concursante en La Voz en 2019 y que, dentro del musical, formaba parte de la banda de Dios. Intereses comunes les unió para dar forma a un proyecto nuevo: Hotel Flamingo.

Una propuesta de canciones en español que se mueven entre el country, el pop y el rock. Han preparado un álbum de diez canciones que presentan con Deja que me lance.

Caminos por separado

Ambos tienen una trayectoria a sus espaldas que les avala. Ella ahora mismo está rodando Todo lo otro, la nueva serie creada por Abril Zamora para HBO, tras haber estado detrás de títulos como Élite o Las señoras del Ampa. Guasch es una de esas profesionales que empezó en la industria siendo solo una niña en series como Cambio de clase o La gira de Disney Channel. También la hemos visto en musicales de renombre, no solo La llamada sino también el de Hoy no me puedo levantar.

Por su parte, Rosco, es un músico que lleva una década realizando giras como músico de artistas como Sofía Ellar, Angy Fernández, Auryn, Daniel Diges o Lucía Gil. En 2019 pasó por el concurso de La voz y cuenta en su haber con colaboraciones con Rosana, Álvaro Soler, Álvaro Urquijo, Pastora Soler, Dani Fernández o Chenoa.

Proyecto en común

En 2018 uno y otra coincidieron en La llamada, comenzaron una relación sentimental y decidieron unir fuerzas en un proyecto musical en común para convertir en canciones sus vivencias en común. Sacaron el nombre de Hotel Flamingo de un viaje que hicieron juntos a Las Vegas.

“Tenemos claro que queremos transmitir sinceridad y buen rollo. Entre nuestras canciones, hay temas muy variados, pero lo que queremos es contar nuestras historias desde un punto de vista optimista. Queremos llegar al público que le gusta la música por encima de todo, que disfrute con ella y, sobre todo, que la respete”, cuentan sobre sus intenciones.

Con el primer single de lo que será su álbum debut intentan transmitir un mensaje de optimismo que invita a lanzarnos y rodarnos de personas que sumen. Llega acompañado de un videoclip grabado en el desierto de Almería que no podría encajar mejor en esta propuesta de aires folkie.

Les une una nostalgia por el pasado y referentes como The Beatles, Eagles o artistas más modernos como John Mayer o The Sisterhood Band.