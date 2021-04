¿Quién es Tmy Rugiada? Descubre a este nuevo valor ítalo británico

2020 ha sido un año complicado para todos, pero hemos visto cómo la música ha sido esencial para mantenernos cuerdos. Un contexto difícil también para los creadores, pero que no ha impedido que Tommy Rugiada lanzara su proyecto y compartiera con la gente sus primeras canciones.

Thomas Dew es el artista detrás de Tommy Rugiada (o Tmy Rugiada), nombre artístico con el que este cantante y compositor ítalo británico se está dando a conocer en la música.

Nacido en 1999 en Chichester, una pequeña y bonita ciudad del sur de Inglaterra, Thomas es hijo de madre ítalo germana y de padre inglés. Pasó sus primeros años hasta la adolescencia en el norte de Italia, en la región de Friuli Venezia-Giulia, para después volver a Reino Unido. En en el verano de 2020 se muda a Barcelona, donde firma con el sello catalán Morato Music.

Su ascendencia y su trayectoria son importantes porque se refleja en su música, ya que escribe tanto en inglés, como en italiano y hasta en castellano. Del mismo modo, los estilos y las melodías de sus temas son variados, fruto de la diversidad que acoge este nuevo artista y de la visión tan amplia que te da el haber vivido en muchos sitios diferentes. El pop, el R&B y los ritmos urbanos dan cuerpo a su proyecto.

Su formación en la escuela Guildhall School of Music & Drama de Londres, donde también se graduaron artistas de la talla de Dido, George Martin o Ara Malikian, le ha dado las tablas suficientes para escribir e interpretar y el resultado son canciones como Me tienes loco, Not coming home, Unimaginable o No show.

De todas ellas ha lanzado vídeo musical con una estética muy cuidada y muy particular.