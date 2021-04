Geno (‘OT’) estalla contra los “eurofans” por el error que cometió hace veinte años

Geno Machado lleva veinte años viendo como aquel error en la coreografía de Europe’s Living a Celebration’ durante la actuación de España en Eurovisión 2002 le persigue. La concursante de la primera edición de Operación Triunfo fue una de las escogidas para acompañar a Rosa en su actuación.

Geno, quien estaba de corista junto a Bisbal, Bustamante y Gisela, fue una de las protagonistas de la noche. ¿La razón? La divertida anécdota que le acompaña a la granadina desde entonces. Y es que durante el primer estribillo Geno se giró en la dirección opuesta a la de sus compañeros.

Ahora, 19 años después, un usuario de Twitter ha compartido un vídeo donde aparece Geno ensayando el baile junto al coreógrafo Poty Castillo. La cantante ha querido contestar al usuario, que le había escrito “maravillosa”:

“Pues sí, ¿y sabes por qué? Porque tuve y tengo dislexia, y con dos cojones y mucho trabajo las cosas se consiguen. Hoy en día ya lo domino y lo tengo bastante superado. Gracias a Poty y a mis compis por la ayuda. Un beso Javi”.

Pero la cosa no se ha quedado ahí y Machado ha querido mandar un mensaje a todos aquellos “eurofans” que llevan años riéndose de ella: “Y por supuesto, a los fans de Eurovisión y el 'bullying' que me habéis hecho durante 20 años. No sabéis una cosa, pero me habéis hecho más fuerte”.

Y por supuesto a los fans de Eurovision y el bulling que me habeis hecho durante 20 años!!! No sabéis una cosa pero me habéis hecho más fuerte. — Geno MaChado (@OficialGeno) April 11, 2021

Tras este tuit, han empezado a lloverle las críticas a Geno. Y aquellos fans de Eurovisión a los que se refiere han sacado a relucir algunos de los momentos en los que ella misma se ha beneficiado de aquel error. Como cuando hizo una promoción para el programa A cantar de Netflix donde se reía de aquel giro.

Finalmente, Geno ha querido enterrar el hacha de guerra y ha pedido perdón: “Bueno, voy a tener que rectificar, que veo que los 'eurofans' se están poniendo como locos. Que no, que no quise decir 'eurofans', perdón. Tengo un mal día y lo estoy soltando todo”.

Bueno voy a tener que rectificar que veo que los Eurofans se están poniendo como locos!!! Que nooooo que no quise decir Eurofans perdón!!! Tengo un mal día y hoy lo estoy soltando to!!! — Geno MaChado (@OficialGeno) April 11, 2021

Y es que, al igual que el resto de mortales, Geno es humana y tiene todo el derecho del mundo a tener un mal día y, por supuesto, a equivocarse al girar.