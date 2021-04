La música no entiende de fronteras y eso lo saben muy bien Leiva y Mateo Sujatovich, el cantante que lidera el proyecto Conociendo Rusia. Ambos artistas han unido sus voces en Mundo de cristal, una balada que desprende sentimiento y ofrece una reflexión de lo solas que se pueden sentir las personas a pesar de estar rodeadas de gente.

"A veces estoy bien, pero está todo mal", recita la balada en uno de los versos que dan comienzo a la canción. En este nuevo proyecto, ambos artistas reflexionan sobre la sensación de quedarse solo y ver cómo todo sigue girando a nuestro alrededor.

Mundo de cristal no solo es una pieza llena de sensibilidad por su bonita letra y su dulce melodía sino que también el cariño que sienten sus autores, el uno por el otro, sobrepasa cualquier pantalla y se impregna en el sentido de la canción.

De hecho, así lo explicaba Leiva en su cuenta de Instagram: "Tender puentes y generar música con colegas de otros países y continentes es lo más hermoso de mi oficio. En este caso Argentina, país que amo con todo mi corazón. Me encanta hacer música con Mateo, es un jefazo para lo joven que es. Será la primera de muchas!", escribía el cantante.

Conociendo Rusia y Leiva sueñan con un 'Mundo de cristal' en su nueva canción

Por su parte, el cantante argentino ha sacado de lo más profundo de su memoria, el recuerdo de cuando escuchaba a Leiva de pequeño. "A mis 13 años vivía en España y me estaba probando en el Real Madrid. Mientras tanto en la radio sonaban canciones que yo no conocía, pero siempre me llamó la atención un tal @leivaoficial_ , con su duo Pereza. La vida me llevó por otro camino y terminé tocando la guitarra y haciendo canciones en Argentina. MAÑANA A LAS 15hs 🇦🇷 Y 20hs 🇪🇸 SACAMOS UNA CANCIÓN CON MI NUEVO Y ADMIRADO AMIGO LEIVA!! OLE QUE OLE!!", escribía el cantante y es que, como ellos dicen: ¡Ojalá no sea la última!