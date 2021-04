Una app de Google mandará avisos para que sus usuarios levanten la cabeza antes de cruzar la calle

La noticia saltó a finales de 2020 y este 2021 Google ya está haciendo pruebas con su nueva funcionalidad. Según ha publicado el medio especializado en tecnología XDA Developers, Google habría empezado a implementar 'Heads Up', un servicio integrado en la app Bienestar Digital mediante el que pretende mandar alertas a sus usuarios para advertirles de la importancia de mantener la cabeza erguida y así evitar accidentes al cruzar calles o que choquen con algún obstáculo por estar mirando la pantalla del móvil.

"La función ha empezado a implementarse para los usuarios de Google Pixel con la última actualización beta de Bienestar Digital", han informado desde XDA Developers, desde donde han recogido los datos proporcionados por el usuario Jay Prakash, quien ya tiene esta opción en pruebas.

"La función no ha cambiado mucho desde que la vimos por primera vez el año pasado. La pantalla de configuración muestra la misma descripción, Cuide sus pasos con 'Heads UP.'.. Si camina mientras usa su teléfono, reciba un recordatorio que el advierte que se concentre en lo que se rodea. Úselo con precaución, 'Heads Up' no reemplaza prestar atención", recoge el medio especializado.

Sobre la posible fecha oficial de lanzamiento para el resto de usuarios, los especialistas aseguran que Google no ha hecho ningún comunicado, aunque esperan que "pronto" 'Heads Up' sea una realidad en todos los dispositivos.

Opcional y solo para peatones

La nueva funcionalidad se encuentra enmarcada en la app Bienestar Digital y es opcional activarla. Para configurarla, solo hay que acceder al apartado 'Reducir interrupciones' de la aplicación y habilitar 'Heads up' haciendo clic sobre el check azul.

Una vez hecho esto, solo habrá que seleccionar las preferencias en la configuración adicional para activar o no los recordatorios, aceptar los permisos de ubicación y optar por dar el ok o no a las opciones de comentarios.