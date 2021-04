De Joel Corry y MNEK a ‘Hypnotized’: el dance internacional abre y cierra la lista esta semana

Dos éxitos internacionales, ambos firmados por colaboraciones, abren y cierran la lista esta semana. En puesto de farolillo rojo está Head & heart, de Joel Corry y MNEK; llegó hasta la sexta posición en su mejor semana. Y como número uno, Hypnotized, de Purple Disco Machine con Sophie and the Giants. Con ellos se inicia y se concluye el repaso en vídeo que encabeza estas líneas, con los clips de las 40 canciones del chart. Entre ellas, cabe destacar Solo, de Omar Montes, Ana Mena y Maffio, subida más fuerte (nueve posiciones, hasta el #16). También, el debut de We're good, de Dua Lipa (entrada más importante, al #26), que brinda a la británica un doblete pues además figura con Levitating (#32). Y el récord histórico de permanencia de Blinding lights, de The Weeknd, que lleva 64 semanas en el pelotón (tres de ellas, líder) y ahora sube al #23. Antes de nada, Tony Aguilar recuerda el tema que nos ha dejado: Santería, de Lola Índigo, Danna Paola y Denise Rosenthal, que fue número uno.