Pilar Rubio ya tiene sustituto de sección en ‘El Hormiguero’ por su cuarentena preventiva

Aunque como de costumbre era una de las más esperadas de la noche, Pilar Rubio no ha asistido a su cita con El Hormiguero. La presentadora no ha podido estar en su sección, y el motivo no es nada agradable.

Después de los controles rutinarios pertinentes, Sergio Ramos ha dado positivo en Covid. Aunque es asintomático, tanto ella como los hijos de ambos han tenido que empezar la cuarentena preventiva que dictan las autoridades sanitarias.

Por ello, su sección de retos ha tenido que ser aplazada. Eso sí, ha tenido un sustituto especialmente llamativo:

El Monaguillo ha ocupado el hueco de la madrileña, trayendo la última moda de Japón. Con una química de lo más con el invitado, tanto Pablo Motos como Goyo Jiménez han desfilado por el plató entre las risas del público.

¿Cuándo volverá Pilar Rubio a 'El Hormiguero'?

Según las medidas sanitarias recomendadas, la colaboradora debería guardar 14 días de cuarentena preventiva al haber estado en contacto con un positivo en Covid. De este modo, tanto ella como sus hijos deberán quedarse en casa, lo que le impide asistir al programa de Trancas y Barrancas.

Sin embargo, más allá de las recomendaciones hay dos opciones para acortar la cuarentena: Si después del quinto día se realiza una prueba con resultado negativo podrá salir y hacer vida normal; y sin prueba podría esperar hasta diez días. Eso sí, aunque el equipo de El Hormiguero siempre deja claro que somete a prueba de antígenos a todos sus colaboradores, para mayor seguridad seguramente se opte por la segunda opción.