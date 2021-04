Miguel Bosé: ‘Como Un Lobo’, “un single como la copa de un pino” que Bimba Bosé cantó “como una zorra”

Decía Miguel Bosé, que Como un lobo era una canción que sorprendía, que intrigaba y que era “un pedazo de single como la copa de un pino”. Lo decía a finales de 1987, cuando incluyó el tema en su álbum XXX. Veinte años después, la canción revivió cuando la grabó acompañado de su sobrina, Bimba Bosé, como parte de Papito. Tanto la primera versión, como la segunda, ocuparon el puesto de honor de LOS40. Recuperamos audios de programas históricos de Los 40 Principales (El Gran Musical, Barras y Estrellas) en los que Miguel presentó en primicia el álbum que contenía Como un lobo.

Apoyo total de los DJ’s neyorkinos a Lay down on me

Como un lobo fue la canción más emblemática de XXX (24/11/1987), el noveno álbum de Miguel Bosé, continuación de Salamandra (1986). Durante tres meses, el artista trabajó en el estudio junto a Tony Mansfield, “uno de los 10 productores más grandes que hay en el mundo”, según aseguraba entonces el artista. “Absolutamente convencido” de sus posibilidades de triunfar en el mercado anglosajón, grabó una versión del álbum en inglés.

El 15 de noviembre de 1987, pocos días antes de que XXX llegara a las tiendas, Bosé presentó el álbum en primicia en Los 40 Principales. En El Gran Musical explicaba por qué estaba tan convencido de conseguir el ‘crossover’: “El otro día tuvimos una reunión con los disc jokeys de Nueva York, los disc jokeys sajones, cuatro de los más importantes, escucharon Como un lobo en inglés, la versión se llama Lay down on me, y dijeron 'total apoyo a esta canción cuando salga'. Aunque sea solamente Nueva York, América es muy grande, pero Nueva York tiene mucha repercusión en muchos territorios, entonces ya empezamos con un buen pie". XXX se editó a principios de 1988 en Reino Unido y en Estados Unidos. Sin embargo, Miguel y los DJ’s neoyorkinos se equivocaron.

“Un single como la copa de un pino… a la gente le intriga”

El mismo día que el noveno álbum de Miguel se publicó en España, el artista visitó Barras y Estrellas, el legendario programa de LOS40 que José Antonio Abellán dirigió desde septiembre de 1983 a marzo de 1989. Luis Merino (que en los 90’s dirigió la Cadena 40) estaba también en la entrevista y preguntaba “¿Qué feeling notas tú en la gente que empieza a escuchar el disco, que empieza a escuchar primero esta canción, Como un lobo?". Miguel Bosé contestaba: "Como un lobo les sorprende, dicen '¿éste es el single?' y digo 'sí, este es el single'. Y dicen 'es que no es demasiado fácil como single'. Digo 'fenómeno, muy bien'. Quiero decir, el single Como un lobo es un single, y lo escuchas dos tres veces y es un pedazo de single como la copa de un pino. Empezamos por esto ¿no?. Lo que pasa es que no es una cosa obvia, no es una cosa que después de dos veces que lo has escuchado te cansas (no es linda, ni mucho menos) No… Lógicamente es bastante más maduro, tiene 10 años más. A la gente le gusta, a la gente le intriga, esa es la palabra, le intriga, el LP le intriga”.

“60 me los bebí yo”

Veinte años después, Miguel resucitó Como un lobo en una nueva versión grabada junto a su sobrina Bimba. La incluyó en Papito (2007), el disco con el que celebró sus 30 años en la música. Co-producido por Carlos Jean, y con el diseño gráfico del ya fallecido David Delfín, su grabación se llevó a cabo en diversos estudios (Miami, Nueva York, Panamá, Madrid). Ahí estaban los éxitos más representativos de Bosé, cantados a dúo con sus amigos, que no eran otros que Alejandro Sanz, Juanes, Shakira, Julieta Venegas, Ricky Martin o Paulina Rubio, entre otros.

Durante el tiempo empleado en la elaboración de Papito, se consumió mucho alcohol. Tanto, que Pablo Motos no pudo dejar de preguntárselo cuando acudió a No somos nadie, el programa que presentaba entonces en M80 Radio: “Y me ha llamado la atención una cosa, Miguel, porque haces un recopilatorio de datos en el dices que fueron 2.234 horas, 19 estudios de grabación y luego ya dices, 800 litros de cerveza, 62 litros de whiskey, claro ahora entiendo yo...”. Miguel aclara: “60 me los bebí yo, ahí ejerciendo de lo que se llama el chavelismo... cuando sea más mayor, quiero ser como Chavela (dale que te pego y...) sí, sí .. entre tener una duda y otra. Además, las botellas cuando las abres luego tienen una cosa muy mala, que es que si no las acabas se evaporan”.

“Cada uno tenía clarísima la canción que quería cantar”

En Papito, que es el apodo con el que amigos y familiares conocen a Miguel Bosé, cada artista invitado eligió personalmente la canción que quería interpretar. Lo que más sorprendió al artista, como contaba en el ‘morning’ de Cadena Dial, Atrévete, es que todos lo tuvieran tan claro: “A mí lo que más sorprendió es que cada uno tenía clarísima la canción que quería cantar. Yo tenía siempre opciones, digo ‘ya verás, hay tres que me van a pedir Si tú no vuelves, cuatro que van a querer cantar Nada particular. No, no, no, no. Llamas a Ricky y dice Bambú. Hostia, digo, pero si no había ni pensado... Juanes sabía que iba a ser una canción de Bajo el signo de Caín porque es su disco de cabecera. Entonces digo, alguna de Bajo el signo de Caín, Nada particular, que es la que más le va. Julieta Venegas, Morenamía, Bimba, Como un lobo. Y Laura Pausini, Te amaré, que es una canción que se conoce en español y en italiano desde que tiene seis años".

“Es impresionante, y es que claro, han crecido con mi música todos ellos, por eso soy su Papito”, añadía el cantante.

El espaldarazo de Miguel a Bimba

Después de Nena (con Paulina Rubio) y de Morenamía, (con Julieta Venegas), el tercer single de Papito fue Como un lobo, la canción de XXX que eligió su sobrina Bimba Bosé. Fue el espaldarazo como cantante de Eleonora Salvatore González, quien ya por entonces preparaba su propio proyecto musical, The Cabriolets, pero todavía no era conocida por el gran público.

Bimba participa también el del videoclip de Como un lobo, que se rodó el 27 de agosto de 2007 en un estudio de cine a las afueras de Madrid. Dirigido por Diego Postigo (su marido hasta 2011 y padre de sus dos hijas), el rodaje se prolongó más de 12 horas. Suma más de 42 millones de visualizaciones.

“Canto como una perra, como una zorra más bien”

Miguel y Bimba compartieron escenario muchas veces cantando Como un lobo. Una de sus actuaciones más destacadas fue la de la 8ª edición de los Grammy Latino, en Las Vegas. Pero su primera aparición juntos sobre un escenario en la televisión española, no dejó indiferente a nadie. Fue el 19 de diciembre de 2007, en la Gala Papito de TVE que presentó Pepa Bueno. Por allí pasaron Juanes, Ricky Martin, Paulina Rubio, Ana Torroja, Antonio Vega o Laura Pausini y el broche de oro estaba destinado a Bimba Bosé.

Miguel hizo los honores de presentarla en público: "Tenía muchos invitados de grandísima altura, pero esta no solamente tiene grandísima altura, sino que además tiene gran autoridad, es un monumento, y es la próxima generación. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a Bimba Bosé”. Cuando Bimba salió al escenario, con paso firme, lo llenó. “Chicos, que yo también existo”, diría Miguel Bosé ante la ovación que estaba recibiendo su sobrina. Antes de dar paso a la actuación, Pepa Bueno preguntó “¿Cómo cantas? ¿Como una loba?”. Su respuesta dejó atónitos a todos: “Canto como una perra, como una zorra más bien”. Su tío se tronchaba de risa y ‘amenazó’: “Mañana te pongo un pleito. No respondes a la educación que te he dado”.

Último Nº1 de Bosé y segundo de Como un lobo

De las 19 canciones de Miguel Bosé que llegaron al primer puesto en LOS40, su dueto junto a Bimba de Como un lobo, fue el decimonoveno, y el último. El tercer single de Papito, alcanzó la máxima posición el 12 de abril de 2008.

Pero la versión original de Como un lobo, la que Miguel grabó para XXX, también obtuvo el primer puesto dos décadas antes: el 13 de febrero de 1988.

“Buen viaje Bimba”

La cercanía que siempre mantuvieron Miguel y Bimba se reflejó en numerosas ocasiones. La última, el 23 de enero de 2017. Poco después del fallecimiento de la artista multidisciplinar, a los 41 años, el cantante le dedicó estas palabras: “Buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame”.