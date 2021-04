Paula Echevarría muestra cómo ha sido el encuentro entre sus dos hijos

Paula Echevarría está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, la actriz y modelo acaba de dar la bienvenida al pequeño Miguel Jr, fruto de su noviazgo con Miguel Torres. Ahora, la familia disfruta en casa de esta nueva etapa en la que no falta la ilusión y la alegría por el nuevo miembro.

La actriz ha compartido en sus redes todo el proceso del embarazo, de manera natural, sin esconderse de nada y disfrutando de cada minuto que tenía a Miguel Jr. en la tripita. Ahora, el pequeño ya está en casa y es el nuevo juguete de la casa.

Si los padres de la criatura están encantados con el pequeño Miguel, mucho más lo está Daniela, su hermana mayor. Los dos hermanos ya se han encontrado y su madre no ha podido evitar compartir esta bonita instantánea de su primer momento juntos.

"Y aquí es donde yo me muero de AMOR..." escribía Echevarría en su cuenta de Instagram y no es para menos. De hecho, Marta Hazas, Vanessa Romero o Elena tablada no han podido evitar comentar lo bonita que era la imagen. Está claro que a la familia le quedan por vivir unos momentos maravillosos junto al pequeño.