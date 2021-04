Manuel Turizo y Maluma cantan al desamor en ‘Amor en coma’: mira el vídeo y la letra

Oh-no-no-no

Oh-no-nooo

¿Cómo decirle que no?

Que ya no quiero seguir (Yah)

Si ella da la vida por mí

¿Cómo decir que me voy?

Sin que le vaya hacer daño

Si ella da la vida por mí

¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me aleje¿

Si ella sueña que estemos juntos y nunca la deje

Yo soy su plan de vida

Le causaré una herida

Cuando sepa que no siento lo que sentía

Ojalá, que fuera ella la que me dijera que esto no da pa' más

Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz

Ojalá, que pueda entender que esto no es culpa mía y que me sepa perdonar

Que cuando el amor se va, se va y se va (Yeh)

¿Cómo decirle que no?

Que ya no quiero seguir (Yah)

Si ella da la vida por mí

¿Cómo decir que me voy?

Sin que le vaya hacer daño

Si ella da la vida por mí

Los errores vienen con las consecuencias

Romper un corazón, también es delincuencia

De que vale seguir solo por llevar la apariencia

La relación murió má', ya perdió la resistencia

Ganó la tentación, la maldad nos separó

Pa' que seguir peleando cuando ya no hay razón

No pierdas el tiempo, mami en conclusión

Prefiero ser sincero que romperte el corazón

Si te duele lo lamento

No sé como explicar lo que estoy sintiendo

Terminamos dañando la relación

Yo me dejé llevar por la tentación

Fue mi error no decírtelo en el momento

Tú encerrada y yo seguía bebiendo

Nos hizo falta la comunicación

Soy sincero siento que esto se acabó, ooh

¿Cómo decirle que no?

Que ya no quiero seguir (Yah)

Si ella da la vida por mí

¿Cómo decir que me voy?

Sin que le vaya hacer daño, ooh

Si ella da la vida por mí

Por mí

Ella da la vida

Ooh, oooh

Maluma baby

Manuel Turizo, yeh yeh

De Medellín parsero, Colombia

You already Know

Manuel Turizo Y Papi Juancho

Muah