Lady Gaga, Whitney Houston, David Otero, Dido… animaron otros abriles con sus Nº1 en la lista

Porque nos gusta recordar antiguos éxitos y porque (claro que sí) podemos permitírnoslo (los 55 años que el próximo julio cumplen LOS40 dan para mucho): por eso en La Máquina del Tiempo desempolvamos canciones que fueron número uno esta semana años atrás. Empezamos con el más reciente: el 4 de abril de 2020 alcanzaba la posición de honor Una foto en blanco y negro, en la versión grabada conjuntamente por David Otero y Taburete.

Hace cinco años, el liderato esta semana fue para Lukas Graham y 7 years. Fue una de las canciones que más nos han emocionado de este grupo danés liderado precisamente por el cantante y compositor Lukas Graham. Y hace diez años, el número uno lo logró Lady Gaga con Born this way, single incluido en el segundo álbum de la neoyorquina, de igual título.

Si retrocedemos hasta 2006, encontramos que el puesto de honor lo ocuparon Diego Martín y Raquel del Rosario con Déjame verte. El cantautor murciano y la cantante de El Sueño de Morfeo se juntaron para facturar juntos una preciosa balada por la que no pasa el tiempo. En 2001, hace veinte años, fue Dido quien se aupó a lo más alto con Here with me. Sensibilidad no le faltaba ni a una ni a la otra.

La electrónica fundida con el rock llegó al número uno en abril de 1996 de la mano de Babylon Zoo y su potente Spaceman. Claro ejemplo de one hit wonder, esta banda británica no consiguió otro éxito igual en su corta carrera (solo grabaron dos discos). Tras el segundo, su cantante Jas Mann, se fue a la India de cooperante. Y terminamos el repaso en 1991, hace 30 años, cuando Whitney Houston triunfó en la lista con All the man that I need, tema que contenía un solo de saxo del inefable Kenny G. Todas estas canciones las comenta Tony Aguilar en el vídeo de arriba.