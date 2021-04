Jorge Javier Vázquez, amenazado por apoyar a Rocío Carrasco: “Me han deseado varias muertes”

Rocío. Contar la verdad para seguir viva, la serie documental protagonizada por Rocío Carrasco, se ha convertido casi en un 'asunto de estado'. Todo el mundo habla sobre ello y, lógicamente, es el tema principal en todos los programas de Telecinco. Se ha generado un debate donde existen dos posturas claramente enfrentadas: los que apoyan a la hija de Rocío Jurado y los que apoyan a Antonio David Flores. También hay un tercer grupo que agrupa a los periodistas que dicen no apoyar al exmarido de la celebrity, pero cuestionan su testimonio constantemente.

Faltaba por conocer la opinión de Jorge Javier Vázquez. Él fue el encargado de conducir el estreno del documental y, más o menos, quedó claro que se sentía más cercano a Rocío Carrasco. Sin embargo, el presentador estrella de Mediaset se tomó unas semanas de vacaciones para descansar antes de la llegada de Supervivientes 2021 y se mantuvo al margen. Ahora que ha vuelto, Vázquez no ha tardado en cerrar filas en torno a la protagonista de Rocío. Contar la verdad para seguir viva, criticando la actitud de esas personas que se atreven a cuestionarla.

"Mucha gente lo está viviendo como si fuera un GH VIP, tomando partido por uno o por otro de una manera a veces salvaje. Como yo me siento más cercano a Rocío Carrasco, he recibido miles de mensajes deseándome varios cánceres, muertes dolorosas y males varios", escribe Jorge Javier en su blog de Lecturas. "No toda la vida es un reality aunque a veces lo parezca".

"Para mí, el testimonio de Rocío Carrasco es incuestionable. De la misma manera que no me atrevería a aconsejar a un cardiólogo sobre una operación a corazón abierto, no entiendo qué conocimientos poseemos para enmendarles la plana a todas las expertas en violencia de género que han dictaminado que Rocío es una víctima", opina, y añade: "Cuestionar que Rocío Carrasco no es una víctima no nos hace más sagaces o más atrevidos. Nos hace, simple y llanamente, menos humanos".