Qué es Mar-A-Lago, el exclusivo club trumpista al que se ha afiliado Sylvester Stallone

Mar-A-Lago, el exclusivo club que preside el exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y al que para afiliarse hace falta desembolsar la friolera de 200.000 dólares, ya tiene un nuevo miembro entre sus filas: Sylvester Stallone. El actor que dio vida a Rocky y Rambo se ha sumado a este selecto grupo de millonarios que transita habitualmente por este resort de 'retiro espiritual' que Trump adquirió en 1985.

118 habitaciones, una descomunal biblioteca, una piscina, un spa y un campo de golf al que solamente puede acceder la esfera más cercana del que fue el presidente de la nación. Antes de que Trump ocupara el Despacho Oval la cuota era de 100.000 dólares para la inscripción. Desde que se convirtió en el máximo responsable de la política del país, la cifra se duplicó.

Stallone parece hacer buenas migas con Donald Trump. Desde los años ochenta se los ha visto juntos en varios eventos públicos y privados. No son raras esas fotos random que uno se encuentra por la red con unos jovencísimos Trump y Sly sonriendo mientras miran a cámara y hacen la típica bromita del boxeo. De hecho, en 2018 Donald Trump invitó exclusivamente a Sylvester Stallone a la Casa Blanca para que la conociera por dentro.

Sylvester Stallone y Donald Trump en 1997 / Getty Images / Davidoff Studios

Aunque el también actor de Los mercenarios y Rocky Balboa nunca ha confesado públicamente su afinidad política, muchos especulan sobre su posible afiliación al Partido Republicano, tal y como ocurre con otras estrellas del body-building y el cine de acción, como Arnold Schwarzenegger (quien precisamente no respeta demasiado a Trump) o Chuck Norris. De hecho, hasta Ronald Reagan se jactaba de tener un póster de Acorralado en su despacho.

Stallone siempre se ha negado a hacer pública su motivación ideológica, ya que dice no sentirse lo más mínimamente interesado en cuestiones políticas. Por eso, y porque ya sabemos que Hollywood no es demasiado proclive a dar trabajo a aquellos que frecuentas ciertas amistades y emiten proclamas no alineadas con lo políticamente correcto.

Por eso no es tan sorprendente que Sylvester Stallone, que recientemente se compró en Florida una mansión por 35 millones de dólares, haya decidido desembolsar 200.000 para unirse al club de Mar-A-Lago de Donald Trump, que se encuentra muy cerca de su nueva casa. O al menos eso es lo que indica Page Six, quien dijo que varias personas vieron al actor transitando por las instalaciones del club y haciéndose fotos con algunos de sus miembros.