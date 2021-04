Netflix España recupera la serie turca que fue cancelada por tener un personaje gay

Las series de televisión, como la vida, dan muchas vueltas. Antes, cualquier producción duraba lo que el directivo de una cadena o una productora quería. Ahora, gracias a las plataformas de streaming, su futuro no está escrito. No se puede dar nada por sentado en el terreno de la ficción y volvemos a tener un claro ejemplo de ello.

Ya hace un tiempo que saltó la noticia de que If only, una prometedora serie turca que contaba con Özge Özpirinçci (Bahar en Mujer) como protagonista, era cancelada porque el Gobierno de Turquía no le había concedido los permisos necesarios. ¿El motivo? La historia tenía un personaje gay. "Debido a un personaje gay, los permisos para grabar la serie no estaban garantizados y esto es muy aterrador para el futuro", explico su creadora, la guionista Ece Yörenç en Altyazi Fasikul.

Pues bien, Netflix, que estaba decidida a sacar adelante este proyecto, ha recuperado este título, cambiando su origen de producción. Será en España donde finalmente vea la luz esta serie que ahora será desarrollada por Boomerang TV con el título Si lo hubiera sabido (If only).

El gigante del streaming ha confirmado este jueves en una presentación de contenidos a la que ha asistido LOS40 que Si lo hubiera sabido (if only) llegará próximamente a su catálogo con una adaptación hecha por Irma Correa bajo la supervisión de la creadora original de esta historia.

Megan Montaner sustituye Özge Özpirinçci

Si lo hubiera sabido (If only) ahora tendrá acento español y, por eso mismo, los actores serán de nuestra propia cosecha. De momento, podemos confirmar que la actriz protagonista que se hará cargo del papel que en un principio iba a hacer Özge Özpirinçci será ni más ni menos que Megan Montaner. Ella es una de las intérpretes más imortantes de su generación. ¿Sus últimos trabajos? 30 monedas en HBO y La caza. Tramuntana en Televisión Española.

¿De qué va Si lo hubiera sabido?

Esta serie cuenta la historia de Emma, una mujer de 30 años decepcionada con su matrimonio de 10 años con Nando y su vida familiar, y que siente que su vida ha perdido su brillo. Atrapada en una rutina sin romance ni emoción, se da cuenta de que si pudiera retroceder en el tiempo, no aceptaría la propuesta de matrimonio de Nando y decide que debería divorciarse de él. Un par de días más tarde, mientras se dirige a ver un eclipse lunar poco común con sus amigos, una falla en el tiempo la envía 10 años atrás, al 2008. Su mente de 30 años está atrapada en su cuerpo de 20 años. La vida le da una oportunidad de reevaluar quién era y en quién quiere convertirse, con la clara ventaja de saber ya lo que le espera al mundo en la próxima década.