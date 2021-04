Jennifer López y Álex Rodríguez hacen pública su separación: "Estamos mejor como amigos"

Parece que los rumores eran ciertos. Jennifer López y Álex Rodríguez han decidido anular su compromiso y seguir su vida por caminos diferentes. Así es como lo han afirmado en exclusiva a Today mediante un comunicado oficial.

Fue en el mes de marzo cuando los nombres de ambos comenzaron a acaparar los titulares en noticias en las que se afirmaba que la pareja se había separado. Ellos negaron esto en todo momento, pero parece que, finalmente, se han dado cuenta de que su relación no va a más.

Tal y como cuentan la pareja, se han dado cuenta de que están mejor "siendo amigos", y por eso, esperan que aunque su relación de pareja haya finalizado, puedan seguir siendo compañeros durante mucho más tiempo, así como se desean lo mejor el uno al otro.

We have realized we are better as friends and look forward to remaining so. We will continue to work together and support each other on our shared businesses and projects. We wish the best for each other and one another's children. Out of respect for them, the only other comment we have to say is thank you to everyone who has sent kind words and support