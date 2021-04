‘Oye Primo’: así suena la canción de Rosario y Juan Magan con la que quieren globalizar la rumba

En España identificamos casi siempre la rumba con la rumba flamenca o la rumba catalana, pero la verdad es que estos géneros fueron tomando forma a raíz de la rumba cubana, un estilo que cristalizó en Cuba en el siglo XIX. Esa música festiva y bailable funcionaba como pegamento para unir personas y culturas.

Y esa es precisamente la premisa de la que han partido Rosario y Juan Magan para dar forma a Oye Primo, su nueva canción que se estrena este viernes 16 de abril. Se trata de una rumba con sonidos más urbanos, actualizada y globalizada con una letra que puedan corear muchas personas alrededor del mundo. Los artistas ya han compartido a través de sus redes varios adelantos de este tema que llega para darnos un chute de energía esta primvera.

"¡Vamos a darle amor! @Rosarioficial tiene un arte que no se puede aguantar y me concedió el honor de participar en su nuevo sencillo, muchas gracias por la oportunidad", ha escrito en Instagram el artista catalán.

La réplica de Rosario Flores, no se hizo esperar: "El honor es mío. Me encantó trabajar contigo y que me comprendieras tan bien. Esa rumba esta llenita de nuestra energía. Mil gracias por tu cariño", le dijo la cantante públicamente.

Hace unas horas, Magan ha vuelto a compartir orgulloso otro extracto de este tema, cuyo género, la rumba, no es ajena a él. En 2019, Magan ya colaboró con Lérica en Fuera de mi mente, en la que la rumba estaba muy prensente. Ese mismo año, en verano, Magan aportó su esencia tropical a Bésame de David Bisbal, canción en la que subyacía un marcado ritmo de rumba latina.

Para Rosario, la rumba es un estilo capital. La artista ha conseguido moldear este estilo muchas veces, adaptánolo al pop y a los tiempos en cada uno de sus trabajos. El pasado 26 de marzo lanzó su sencillo La vida es otra cosa junto a Vanesa Martín, que irá incluido, al igual que Oye Primo, en su próximo trabajo discográfico: Te lo digo todo, y no te digo ná.