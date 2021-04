Las nuevas bandas de K-Pop que debutan en 2021

El K-Pop se ha convertido en un fenómeno imparable. Un fenómeno del que cada vez forman parte más artistas. Y es que todos conocemos los nombres de BTS, BLACKPINK, Monsta X, Wanna One, Twice, Red Velvet, Mamamoo, y muchos más. No es de extrañar teniendo en cuenta que sus canciones han viajado por todos los rincones del planeta y han dado de qué hablar en las plataformas digitales.

Pero si tú también has caído rendido ante los movimientos, las voces y los ritmos imparables de todos estos artistas, traemos buenas nuevas para ti. El 2021 llega cargado de otros muchos proyectos con los que tendrás K-Pop para rato. Éstas son todas las bandas que han debutado y debutarán este año. ¡No les pierdas de vista!

Ciipher

Otra boyband que protagoniza el fenómeno del K-Pop en 2021 es Ciipher, que debutó el 16 de marzo con su primer mini álbum I Like You. Tan, Hwi, Hyunbin, Keita, TAG, Dohwan y Won han conquistado a miles y miles de personas en cuestión de días. Su cuenta de Instagram ya reúne más de 160.000 seguidores.

BLITZERS

El grupo está formado por siete miembros que debutarán en conjunto el 12 de mayo. Antes eran conocidos como Circle, pero su compañía, Wuzo Entertainment, está dispuesta a convertir a estos chicos en las nuevas súper estrellas craendo así un nuevo proyecto. Ellos son Go_U, Juhan, Choi Jin Hwa, Sya, Chris, Lutan y Cho Woo Ju.

About Me

Habemos de girlbands. Hayeon, Suna, Eunbi, Soree y Soyeon darán vida a About Me, una banda de chicas que debutará a lo largo del año. Aún se desconoce la fecha exacta. Así lo ha desvelado KProfiles.

NTX

Esta boyband es una de las que más miembros reúne que debutan este año. Está formada por 10 chicos que la agencia Victory Company se ha encargado de unir en el proyecto. Un proyecto que ya se presentó al mundo el pasado 30 de marzo con su mini álbum Full of Lovescapes. Hyeongjin, Yunhyeok, Jaemin, Changhun, Hojun, Gihyun, Rawhyun, Eunho, Jiseong y Seongwon han conquistado a miles de personas.

OMEGA X

Un total de 11 artistas darán vida a esta boyband. Aunque parece que tendremos que esperar para saber cuándo, ya que no hay fecha oficial para su debut. Lo que sí se sabe es que será a lo largo del 2021. Los han descrito como Los Vengadores del K-Pop. Ellos son Hangyeom, Jaehan, Hwichan, Sebin, Taedong, Xen, Jehyun, Kevin, Junghoon, Hyuk y Yechan.

PURPLE KISS

¡Que no decaigan las girlbands! El pasado 15 de marzo, las chicas de Purple Kiss debutaron por todo lo alto con su mini álbum Into Violet. Park Ji Eun, Na Go Eun, Dosie, Ireh, Yuki, Chaein y Swan han demostrado que cuentan con talento de sobra para seguir conquistando la industria. De hecho, llevan tres años preparándose para este momento.

QODES

El 1 de febrero, EJ Music Entertainment presentó al mundo este otro grupo de chicas formao por cuatro integrantes. Delta, Nu, Lambda y Alpha han marcado un antes y un después, y es que su concepto se basa en el drama Seasons, lo que ha convertido a la girlband en aún más especial. Además, lanzarán un videojuego inspirado en ellas.

SIGMA

Volviendo a las boybands, nos encontramos con esta fusión japonesa-coreana de cuatro chicos que debutaron el 26 de enero. Z-uK, Shun, Chanhyo y R.Y.U forman una combinación de rap,b ailes y ritmos imparables a los que nadie puede resistirse. Su primer single es Higher.

TEAPARTY

Prepárate porque el 7 de mayo llegará la hora del té. Nace TEAPARTY, una girlband formada por tres chicas que surge del drama Imitation. ¿Con qué nos sorprenderán Jung Jiso, Lim Na Young y Minseo?

LIGHTSUM

Otra girlband que debutará este años es LIGHTSUM. Aún se desconoce la fecha exacta de este momento, así como tampoco las chicas que lo formarán.

MIRAE

Siete chicos dan vida a esta boyband que ya presentó su talento al mundo el 17 de marzo. Lien, Lee Jun Hyuk, Yoo Dou Hyun, Khael, Son Dong Pyo, Park Si Young y Jang Yu Bin nos han conquistado con Killa, su primer mini álbum. ¡Ritmos imparables!

WOW

Otros que llegaron en marzo y que también son siete chicos son WOW, una boyband que el día 8 del tercer mes del año presentó Miss U, su primer single. Según informa K-Pop Wiki, WOW es la abreviación de Wizard of the World, es decir, magos del mundo. ¿Crees que hacen magia con su talento? No pierdas de vista a Kwon Taeeun, Choi Yonghun, Joo Wondae, Yoon Daro, Yooseong, Jeon Sejin y Lee Pando.

Estos son solo algunos de los artistas que van a conquistar la escena del K-Pop en 2021. Pero recuerda que este es un fenómeno imparable en el que nunca faltarán nuevas voces y ritmos. ¡No les pierdas de vista!