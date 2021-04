Ellas son Marlena y con su canción ‘Me sabe mal’ llegan dispuestas a poner el pop patas arriba

Al dúo madrileño MARLENA lo conocimos en noviembre de 2020 con Sociedad Limitada, una cuidada balada con la que sus integrantes consiguieron emocionar. Ahora acaban de lanzar Me sabe mal, un ejercicio de pop nostálgico y vibrante, que nos recuerda a esos veranos de antes, a los de la antigua normalidad, a los de siempre.

MARLENA son Ana Legazpi y Carolina Moyano. La personalísima y poderosa voz de Ana sobre las melodías de Carolina a la guitarra son dos de las grandes bazas de esta formación. Ello, sumado a sus genuinas letras, hacen que sea posible una canción como Me sabe mal, que conjuga muy bien muchas sensaciones: de libertad, de soledad, de compañía, de introspección y de fiesta, de echar de menos, de pasarlo bien, de tantas cosas.

Comienza MARLENA cantando en Me sabe mal: "Cuenta la leyenda que no hay verano sin beso / sin un poquito de resentimiento / “Want to get you off my mind” /Quiero mil noches de cerveza y tequila / andar por las calles de tu manita / y que todo el mundo te vea reír".



Ese componente nostálgico encuentra su vínculo en el tiempo en que se gestó este tema. En palabras de Ana: “La canción fue escrita hace un año, justo cuando estábamos en confinamiento. Tras muy poca inspiración y mucho deseo de salir a la calle, ver a nuestros amigos, pasear por la playa, viajar o trasnochar... salió “Me sabe mal”. Habla un poco de ese anhelo que había y, que, en cierta medida, sigue habiendo. Deseosos de dejar de dar explicaciones por salir o entrar de casa, por recorrer el mundo o las calles de cualquier ciudad. Es una canción que habla de anhelo y deseo sí, pero quise buscar darle una melodía veraniega o que diese la opción y la oportunidad de teletransportar a la gente a un escenario más feliz”.

Me sabe mal suena a antes y suena a ahora. Es pop, pero un pop con muchos matices, muy diverso. En la canción cuentan con la producción musical de Allnightproducer ; el videoclip lo firma Ultramarinos retratando un verano como los de antes: playa, paseo en barco y una fiesta al atardecer con amigos, muchos amigos.

Sobre MARLENA

Antes de ser MARLENA, Ana y Carlina probaron suerte como W-CAPS, el primer grupo que el dúo formó hace ya más de 3 años y con el que participaron en diversas ediciones de X Factor (en el formato italiano en 2017 y en España poco después, en 2018.

El nombre de MARLENA tiene que ver con su experiencia en Italia, donde esta denominación tiene vinculación con la diosa Venus. Se trata de un nombre que inspira fuerza, empoderamiento, creatividad y libertad.