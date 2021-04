Los fans de Taylor Swift están viviendo una verdadera fantasía con su nuevo disco Fearless (Taylor's version) una reedición del álbum que lanzó en 2008 pero que además, incluye canciones inéditas que han dejado a todo su público sin palabras como son You All Over Me o Mr Perfectly Fine.

Sabemos que la intérprete de Love Story utiliza la música como un medio donde verter sus sentimientos, sus canciones son una parte intrínseca de su vida y suponen todo un libro abierto para entender las emociones de la cantante, de hecho, muchos de sus temas están basados en algunas de sus relaciones amorosas, como es el caso de Back to December, dedicada a Taylor Lautner o incluso Mr Perfectly Fine, de la cual hay rumores que tiene el nombre de Joe Jonas impreso entre sus versos.

Resulta que hay otra canción que también está inspirada en una de sus propias historias de amor y que además, este tema es uno de los preferidos por los fans y este es: Hey Stephen, que forma parte de su último disco Fearless (Taylor's Version).

¿Quién es Stephen Barkes? El joven que inspiró uno de los singles más famosos de Taylor Swift

Stephen Barker, la inspiración de Taylor Swift

El protagonista de Hey Stephen es el joven llamado Stephen Barker Liles, un cantante estadounidense cuya banda de música, Love and Theft compartió escenario con la cantante estadounidese durante la gira de 2008.

A pesar de que nunca llegaron a ser pareja, la artista sintió una conexión muy fuerte con Stephen Barker, aunque en lugar de sincerarse sobre sus sentimientos, la cantante decidió "declararse a su manera" y le dedicó una canción con versos tan románticos como ""No puedo evitarlo si te ves como un ángel / No puedo evitarlo si quiero besarte bajo la lluvia".

Stephen Barker sabe que esa canción lleva su nombre y de hecho, hablo sobre ello para The Boot: "Ella me habló de la canción. Pero no dijo, 'Escribí una bonita canción sobre ti', así que solo pensé, '¿Qué hice?'. Porque en realidad no escribe muchas canciones bonitas sobre chicos. Así que me sentí muy aliviado cuando resultó ser una buena canción, y en realidad es una de las cosas más bonitas que nadie ha hecho por mí ".