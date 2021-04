Twitch banea a ElXokas en pleno Marbella Vice

ElXokas se ha quedado sin cuenta de Twitch. El streamer de Lugo Joaquín Domínguez, el más destacado de nuestro país en el universo World of Warcraft y uno de los más relevantes de toda Europa en este juego, se ha quedado sin cuenta de Twitch para emitir en directo en pleno Marbella Vice, tal y como han informado desde la cuenta StreamerBans y como ha confirmado él mismo hace solo unos minutos.

El extrabajador del Real Madrid, que lleva en Twitch desde 2018, ha hecho público que la compañía de Amazon le ha cerrado el grifo de forma temporal asegurando en sus redes sociales que "Hoy no hay buenos días, solo días", pero no ha dado explicaciones de por qué.

Sin embargo, desde las redes apuntan a que durante una de sus retransmisiones del Marbella Vice se habría podido escuchar la palabra "nigga", algo que podría haber llevado a Twitch a banear la cuenta por motivos de racismo.

Hoy no hay buenos días, sólo días 😔🤟https://t.co/VftNX04WnZ — LEBRON JAMES (@elxokas) April 15, 2021

Una decisión que no ha gustado a sus fans

Tras conocer la noticia, los seguidores de ElXokas han mostrado su disconformidad con el bloque de la cuenta del streamer, y han recalcado que aunque sí se esuchó en el directo la palabra "nigger" no fue el gallego el que la dijo, si no otro de los jugadores que estaban en la partida.

"Lo peor de todo es que no fue culpa de él", "Con lo que él cuida su canal, que lo baneen por otra persona me parece muy desagradable por parte de Twitch", "Grande Twitch baneando por tonterías pero luego permitiendo streamings en piscinas dignas de pornhub", "Gracias generación de cristal, por no saber diferenciar el humor de lso verdaderos comentarios o actitudes discriminartorias/racistas..." y ""Es una palabra que ha discriminado a los negros toda la historia, lo que no es normal es que baneen al que no la ha dicho", son solo algunos de los comentarios que han podido leerse en las redes.

Tercer cierre desde 2018

ElXokas llegó a Twitch en 2018 y cuatro años después, según Movistar eSports, este enero consiguió colocarse en en el top-10 de España con una audiencia de alrededor de 10.200 personas cada día, por lo que el baneo podría costarle además de mucho dinero, un descenso en las gráficas.

Desde su llegada a la plataforma, tal y como recogen en Streamers Bann, la cuenta de ElXokas ha sido suspendida tres veces: la primera el 24 de octubre de 2019, cuando estuvo clausurada durante un mes; la segunda el 29 de noviembre de ese mismo año, que duró dos semanas; y la última este mismo 15 de abril, que por el momento, acumula ya más de 10 horas en esta situación.