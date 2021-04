Dani Martín se sincera sobre su enfermedad: "no somos raros ni nos pasa nada malo"

Dani Martín ha querido compartir con sus seguidores un espacio más de su intimidad y ha hablado de la Rosácea, una enfermedad cutánea que causa rojeces y otros problemas en la piel, que el cantante padece desde hace tiempo y de la cual no se esconde y muestra sus consecuencias con naturalidad.

Esta enfermedad es bastante común entre las personas, y aunque puede llegar a ser incómoda, como explica el cantante en su publicación de Instagram, tiene tratamiento y lo que hay que hacer es cuidar mucho la piel para conseguir que esta enfermedad no sea un problema grave.

Dani utiliza su Instagram no solo para compartir con sus seguidores sus bonitas canciones y sus nuevos proyectos, sino también para visibilizar situaciones cotidianas con las que muchas personas podrían sentirse incómodas. Su experiencia con la Rosácea es una de estas situaciones, el artista siempre se ha mostrado natural y explicando que no hay por qué esconderse si se padece esta enfermedad.

"Hola a todos: ni soy médico, ni sé de esto de manera 'pro', sólo os cuento mi vivencia.Hace unos meses os mostraba una foto hablándoos de mi rosácea. La rosácea tiene tratamiento, solo hay que estar encima y tratarla cuanto antes, no somos raros ni nos pasa nada malo, sólo tenemos la piel más sensible", escribía el artista en su publicación

Algunos consejos que le habían ayudado

Además, él hablaba desde su experiencia personal, compartiendo aquellos consejos que a él le habían ayudado para aliviar la Rosácea. "A día de hoy, existen un montón de tratamientos que hacen mejorar a cada tipo de piel. Es un poco latoso pero como veis mi rosácea ha disminuido debido a los tratamientos que no dejo de hacer. Más higiene facial, no exponerme al sol sin protección, reducir con tratamiento nuestra glándula sebácea, etc"

Y por supuesto, el artista concluía su publicación con este mensaje de ánimo, en el que además, invitaba a que, entre todos, se normalizara esta enfermedad para que nadie se sintiera incómodo. "Pero, sobre todo, estar encima para que no nos gane la batalla. Seguimos mejorando. Espero que podamos ayudarnos entre todos los que vivimos este pequeño inconveniente que a veces nos hace sentirnos un poco raros de cara a la gente. Besos rosas!!!".