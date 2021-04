Fast & Furious y Jurassic World: ¿Un crossover absurdo o una posibilidad realista?

Mucho se está hablando estos días de la posibilidad de que dos de las grandes franquicias cinematográficas de Universal Pictures acaben unidas de alguna forma en un extraño crossover. El motivo de esta descabellada idea no es otro que unas declaraciones del propio director de Fast & Furious 9, Justin Lin, y de su estrella femenina, Michellel Rodríguez.

¿Es realista imaginarse que Jurassic World pueda juntarse con Fast & Furious? Ambas franquicias pertenecen a la misma major de Hollywood y, por poder, podrían hacerlo fácilmente si quisieran. Además, dadas las recientes derivas narrativas (a veces muy absurdas) que ha tomado la saga automovilística de Dominic Toretto y compañía, donde ya les hemos visto llegar hasta al espacio, no nos extrañaría nada encontrar una línea argumental aún más ridícula. Desde luego, el hype de los fans estaría por las nubes.

Cuando desde Collider le preguntaron a Lin y Rodriguez sobre esta extraña posibilidad, no penséis que la deshecharon inmediatamente o se rieron. "¡Yo me apunto!", exclamó la también actriz de Resident Evil. "Una vez que llegan a cierto punto, no hay donde ir salvo unir marcas y producir algo nuevo. Es lo que hacen las grandes corporaciones cuando crecen demasiado. Muchas veces lo que se opone son los abogados y los estudios. Pero si todo está bajo el mismo paraguas [Universal Pictures], no sé. Podría funcionar".

Justin Lin, el director, tampoco cierra la puerta a esta unión casi imposible: "Nunca digas nunca a nada. Parte de nuestra filosofía [como creadores] es no cerrarse en banda. Es todo cuanto puedo decir", explica, misteriosamente, el veterano cineasta taiwanés, que quizás sepa algo que nosotros aún no conocemos.

Sea como fuere, en caso de que esto ocurra lo sabríamos mucho después de que Fast & Furious 9 y Jurassic World: Dominion llegasen a las salas de cine. La primera lo hará el 2 de julio de 2021 y la segunda en junio de 2022. Soñar es gratis.