Ozuna no puede evitar las lágrimas cuando recibe su Latin American Music Awards de manos de su abuela

Los Latin American Music Awards 2021 nos dejó muy buenos momentos. Y es que hay ganas de recuperar esas galas de entrega de premios con reunión de artistas y música en directo y en esta ocasión, tuvimos mucho de eso. El ambiente estaba especialmente sensible por esa recuperación, poco a poco, de la normalidad.

Uno de los premiados de la noche fue Ozuna. El encargado de presentar su premio fue su colega Wisin. “Desde el primer momento que trabajamos juntos entendí que ibas a ser un grande de la música. Hace cuatro años ganaste, en este mismo escenario, el premio de nuevo artista favorito y, desde entonces, no has parado de hacer éxitos”, decía para presentarle.

Cuatro años que han dado mucho de sí. “Dejaste que la música hablara y por eso, hoy por hoy, eres uno de los artistas más grandes del planeta. Tus records sin igual y tu talento sin igual hacen que te entregue esta noche el premio de los Latin American Music Awards a la Evolución Extraordinaria”, añadía.

La emoción de una abuela

Pero no fue él el encargado de entregarle la estatuilla. “Para compartir este premio esta noche aquí está una mujer muy importante en tu vida. La que te dijo ‘Gallo, tú naciste con escuela’ y a quien cariñosamente le llamas ‘mami’. Tu querida abuela: Eneida Céspedes”, dio paso a la abuela del cantante que apareció con la estatuilla en las manos y una emoción evidente.

Ozuna se fundió en un tierno abrazo con ella y no pudo evitar las lágrimas. “Primero de nada quiero darle las gracias a esta viejita, a esta señora tan hermosa que me dio Dios, a este ángel, este tremendo ser humano que me enseñó que las peores guerras se ganan de rodillas y que las peores batallas se ganan de rodillas y que todos, en las manos de Dios, nacimos para luchar y que nacimos para darlo todo”, empezó diciendo.

Lo suyo ha sido un trabajo intenso, nadie le ha regalado nada, aunque cree que ha tenido ayuda, la que le ha proporcionado su fe. “La vida no es perfecta. La vida es cuesta arriba, hay que trabajar y luchar y hay que dejarle siempre todo en las manos de Dios. Dios no te da posición que tú no mereces, siempre te pone donde tú tienes que estar”, comentaba.

No faltó un llamamiento a la unidad latina. “Agradecido con cada uno de mis fanáticos y colegas como Wisin, Anuel, Myke Towers, diferentes colegas que creen en mí, creen en mi talento y apuestan por mí siempre y me están buscando para sus colaboraciones, para apostar con ellos también. Yo les agradezco. Esto es de todos nosotros, de la música urbana, la música latina… Latinos somos uno, vamos a cuidarnos, vamos a amarnos y darnos mucha vida, mucha familia y mucho amor”.

Una vaina loca en directo

No fue su único momentazo de la noche, también subió al escenario para cantar. Le vimos interpretar en directo su exitoso tema Vaina loca. Un tema cuyo videoclip superó hace unos días los mil millones de visualizaciones en YouTube.

Está claro que el negro de los ojos azules es uno de los imprescindibles de la música latina y ha sabido ganarse el corazón de millones de personas que apuestan por él.