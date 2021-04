Miki Núñez: “Con ‘Iceberg’ me di cuenta de que mucha gente se había quedado a escucharme”

Miki Núñez (Terrasa, 1996) ha sabido meterse al público en el bolsillo durante los dos años que lleva en la industria. Tras su paso por Operación Triunfo 2018 y su actuación en Eurovisión 2019 con La Venda, el artista lanzó Amuza, su primer álbum, contentando a todas aquellas personas que querían más música de festival.

Con Iceberg, su segundo álbum de estudio que salió a finales de 2020, Miki se alejó de aquel sonido y apostó por canciones más pop. Era lo que a él le apetecía hacer como artista y por eso no se lo pensó dos veces y arriesgó. Y sí, salió bien.

Ahora, cuatro meses después, lanza el videoclip del cuarto single de este álbum: Sin Noticias de Gurb. Una canción muy especial que escribió junto a David Otero.

Para conocer mejor este single, cómo está viviendo sus primeros conciertos y su algoritmo en TikTok, Miki ha hablado con LOS40 en una entrevista. ¡Y es que es más majo que las pesetas, todo hay que decirlo!

Pregunta (P): Tras Viento y vida, Me vale y No M’ho esperava has apostado por Sin Noticias de Gurb como single, ¿por qué?

Miki (M): Es una de las canciones más especiales que he escrito jamás. Me hace mucha ilusión que la gente la escuche y le guste. Es mi libro favorito y el de mis padres. Quería hacerle un pequeño homenaje. La escribí junto a David Otero y es la primera vez que escribo sobre algo que no me ha pasado. Eso me hizo mucha ilusión. Además, mirando las canciones que más se escuchan de mi último disco, es una de las que más gusta.

P: ¿Te has vuelto a leer el libro estos meses?

M: Sí, estoy en ello. Me obligo mi madre. Lo tengo aquí de hecho con una dedicatoria de mi mamá y todo.

P: ¿En qué momento entró David Otero a esta canción?

M: Yo conozco a David y dijimos de quedar un día para componer. Fuimos al estudio un día que estaba por Madrid y estuvimos todo el día. Pasaban las horas y no encontrábamos nada. Le dije a David que quería escribir sobre ficción porque yo no sé y a él se le da bien cualquier cosa. Todas sus canciones son maravillosas. Le dije de escribir sobre un libro y me dijo que su favorito era Sin noticias de Gurb. Dije “David, el mío también”. A partir de ahí fue todo rodado.

P: ¿Y no pensasteis en sacarlo como colaboración?

M: Sí, claro. Se planteó, pero al final no se hizo. No sé ni la razón ni nada. Como ya había otras colaboraciones en el disco y él estaba a punto de sacar Otero y yo, pensamos en guardarnos la colaboración para más adelante.

P: El videoclip tiene un challenge de TikTok, ¿cómo te manejas tú en esta red social?

M: Me gusta mucho. Yo soy un poco imbécil y en TikTok puedo demostrar todo lo imbécil que soy. A ver, que esto lo tengo que plantear bien (ríe). Se me da muy mal bailar y hacer coreos. Entonces en TikTok me siento seguro porque todo el mundo lo hace. De momento es una red social bastante blanca. Se está bastante cómodo.

P: TikTok tiene un algoritmo muy preciso en el que te sale el tipo de contenido en el que te quedas. ¿Qué tipo de vídeos te aparecen a ti?

M: Cachorros por todas partes. De todo tipo: perritos, conejitos… También me sale música, muchísimas covers. Hubo un tiempo en el que me aparecían granos y puntos negros. Porque me gusta ver cómo se explotan.

P: El pasado noviembre sacaste Iceberg y ahora que han pasado varios meses quiero que hagas balance, ¿ha sido muy distinto al lanzamiento de Amuza?

M: Hablando de cifras y escuchas, pensaba que iba a ser muy diferente porque ya no tenía el foco de Eurovisión o de OT. Lo saqué de forma muy tranquila porque todo el mundo me decía que el segundo disco suele ser el que peor va. Luego me di cuenta de que se había quedado mucha gente a escucharme. Que las cifras se siguen manteniendo y que me siguen parando por la calle para decirme “Tú eres el de Me vale”. Me parece muy chulo que la gente se quede avanzando conmigo.

P: ¿Ha habido menos presión en este sentido?

M: Claro. Pero es que la presión me la ponía yo mismo. Pensaba que la gente me iba a juzgar más por no sacar solo música de festivales. De repente saco un Sin noticias de Gurb que es pop y gustó. Me atreví un poco a eso para ver si a la gente le gustaba y se ha quedado mucha gente.

P: Ya has empezado a dar conciertos con Iceberg. Quiero saber cómo lo estás viviendo. ¿Es muy distinto?

M: Claro. Estamos muy contentos con los conciertos que estamos haciendo. Obviamente no todo lo que nos gustaría porque tendríamos que estar haciendo conciertos con muchas más personas. De momento llevamos cinco conciertos y han sido Sold Out. Es verdad que nosotros encima del escenario no hemos cambiado nada y seguimos haciendo el mismo concierto que haríamos en un festival con un directo super potente pensado para bailar. La diferencia es que la gente tiene que estar sentada con dos metros de diferencia, con mascarilla y coger las entradas muy pronto porque los aforos son muy reducidos. Es un poco caca, pero si es lo que hay que hacer ahora, nos adaptamos.

Una pareja de músicos

P: Tu pareja, Sara, ha lanzado su primer álbum (A)MAR, en el que participas Tót és més fácil, ¿le has dado algún consejo?

M: Lo cierto es que ella era conocida en Cataluña mucho antes que yo. Estaba en una girl band que hacía conciertos de miles de personas. Ahora esa parte se ha acabado y está sacando su primer disco en solitario. No le puedo dar muchos consejos. Como mucho de cosas de marketing.Al final ella compone mejor que yo, canta mejor que yo y es mucho mejor artista que yo. Nos ayudamos mucho a la hora de componer. Es lo que ocurrió con el tema Tót és més fácil. La canción la hicimos los dos y creímos que era guay cantarla juntos. Pero es muy bueno tener a alguien que te comprenda tanto y que estemos en el mismo mundo.

P: “Quizá la vida es esto”, dices en tu última foto en Instagram. Apareces con un perrito en mitad del monte. ¿Vivimos engañados? Vamos a ponernos reflexivos.

M: En mi caso, creo que estamos viviendo demasiado rápido sin saborear las cosas que de verdad importan. Osea, llegó un punto en mi vida en el que yo colgaba una foto y si no tenía no se cuántos retuits y los comentarios eran malos, me afectaba en mi vida. Siempre estaba atento a lo que me decían los demás. Al final la vida también son otras cosas como irte con tu novia y tu perra al monte y perderte durante cinco días. Quizá esos pequeños cinco días es por lo que has currado todo el año. Ojo, que mi curro es la ostia porque mi hobby es mi trabajo. Pero quizá hay que aprovechar esos momentos.

P: ¿Eres de los que piensa que todo este año pandémico nos ha cambiado?

M: A mí y a mi entorno nos ha cambiado muchísimo. En Cataluña no podemos movernos de la comarca. Yo no puedo ir a Barcelona si no es a currar o a la playa. De repente tu cerebro tiene que adaptarse a una reducción muy heavy. Todo se hace más pequeño.

P: He visto que te gusta Miley Cyrus en tus redes sociales. De hecho, interpretaste hace poco When I Look At You en tu cuenta de Instagram. Me ha sorprendido que no cantaras las parte de David Bisbal, ¿no conocías esa versión?

M: “Te miro a ti”(canta). Claro que la conozco. La empecé a cantar porque alguien del equipo estaba haciéndolo. Empezó y busqué la letra para cantarla. No canté esa versión porque me salió directamente la de inglés. Además, la parte de David Bisbal solo puede hacerla él porque está súper arriba. Ni me lo planteé.

P: ¿Con qué ex estrella Disney te gustaría cantar una canción?

M: Yo estaba enamorado de Zac Efron hasta las trancas de pequeño. También con Selena Gomez o Miley Cyrus sería increíble. Si Miley lo ha hecho con David, quizá en un futuro se podía animar conmigo (ríe).