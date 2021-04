Sergio Sastre, fundador, teclista y guitarrista de Miss Caffeina, tiene un nuevo proyecto que presentar, uno que tiene como objetivo el crecimiento artístico junto otras formas artísticas como la fotografía, el diseño o la literatura. Se llama REYS y su primer single ya está aquí.

Es una nueva forma de expresión para el artista, esta vez en solitario, en la que da rienda suelta a otras inquietudes de las que ha ido aprendiendo de forma autodidacta. No solo eso, sino que el proyecto tiene una parte de ayuda social, entre la que destaca su máxima preocupación: la emergencia climática y la problemática ambiental.

En línea con esta temática, el primer tema se llama Manantial. “Esa parte de nosotros mismos que nos acompaña sin atender a razones, esa parte que no necesita entender ni encontrar un sentido a las cosas y que a veces nos hace sentir eufóricos mientras que en otras ocasiones nos lleva a espirales destructivas, esa parte de la que no distinguimos si es nuestra sombra o nosotros la suya”, explica el significado de la letra Sastre en un comunicado de prensa.

Más allá de Miss Caffeina: Sergio Sastre presenta REYS, un nuevo proyecto que inicia con ‘Manantial’

Mientras que en redes sociales expande lo que este paso es para él: “La música me sirve para hablar con una parte de mí con la que a veces convivo en una euforia desatada y otras me enreda en una espiral autodestructiva”. “Manantial es parte de ese diálogo con una parte de nosotros mismos que llevamos tan pegada que no sabemos si es nuestra sombra o nosotros la suya”, termina diciendo en la publicación.

Suena a...

Electrónico, moderno, un toque de experimental. Uno producto que nace como fruto de unas referencias musicales muy variadas: The 1975, Troye Sivan, Dua Lipa o Charli XCX. Y por encima de todos y de todo, cuando se Sastre se pierde, Brian Eno es la luz.

Créditos

Carlos Dueñas (Arcticwave Studio, Barcelona) se ha encargado de la producción y mezcla final para encontrar esos sonidos en los que el vocalista se siente cómodo. Para el videoclip, ha contado con AfterliVe Films, que ha dotado de estas luces y sombras materializadas en minimalismo y limpieza estética. Ha sido grabada en el pequeño home studio de Reys.