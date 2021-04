Damian Lewis y el reparto de ‘Harry Potter’ y ‘Peaky Blinders’ despiden a Helen McCrory

El cáncer se la llevó demasiado pronto. 52 años. Helen McCrory tenía una prometedora carrera por delante, pero la mala suerte nunca hace concesiones. La intérprete británica perdió contra la enfermedad aquella batalla secreta que llevaba librando desde hacía meses. Actriz de Harry Potter, Peaky Blinders, Skyfall, Entrevista con el vampiro, Penny Dreadful, The Queen: McCrory había cosechado un currículum profesional increíble, además de la profunda admiración de todos los que trabajaron a su lado.

Por eso los mensajes de cariño y homenaje no se han hecho esperar. Decenas de actores y actrices con los que ha trabajado a lo largo de su carrera se han volcado en compartir todo su cariño en la última despedida a Helen McCrory. Empezando por su marido, el también actor Damian Lewis (Homeland), quien anunció la noticia de su deceso con un tuit que caía como un jarro de agua fría:

"Me rompe el corazón anunciar que, tras una heroica batalla contra el cáncer, la bella y poderosa mujer que es Helen McCrory ha muerto en paz, en casa, arropada por el amor de sus amigos y de su familia. Murió igual que vivió: sin miedo. Dios, la amamos y sabemos lo afortunados que hemos sido por tenerla en nuestra vida. Brilló con gran intensidad. Vete, pequeña, al aire, y muchas gracias".

La última petición a Damian Lewis

En una carta de despedida publicada por The Sunday Times, el actor confesó cuál fue la última petición de McCrory le hizo a él y a sus hijos: "Ten novias, muchas de ellas [...] Y trata de ir al funeral sin colar a alguien", remató, con mucha ironía para romper el hielo que se respiraba en el ambiente. A sus hijos [de 14 y 15 años] les dijo: "No estéis tristes, porque aunque esté a punto de apagarme, he vivido la vida que quería".

Tras conocer la trágica noticia, los mensajes de pésame de grandes rostros de la industria empezaron a circular por las redes sociales. Uno de los más emotivos fue el de Tom Felton, Draco Malfoy en Harry Potter, saga en la que Helen McCrory dio vida a Narcissa Malfoy, la madre del repelente rubiales más odiado de la franquicia.

"Qué triste tener que decirle adiós de forma tan repentina. Nunca tuve ocasión de decírselo, pero me ayudó a moldearme como persona, tanto delante como detrás de la pantalla. Siempre fue ella misma: tuvo un ingenio afilado, una lengua de plata, un corazón bondadoso y cálido [...] Gracias por iluminar el camino y sostener mi mano cuando más lo necesitaba", escribió Felton en su cuenta de Instagram.

"La mejor actriz que haya existido"

Jason Isaacs, quien da vida a Lucius Malfoy en la ficción creada por J.K. Rowling, también ha querido dedicarle un emotivo mensaje: "Hace décadas Helen y yo hicimos una audición juntos para una película. Cuando llegué a casa le dije a Emma: 'Creo que acabo de conocer a la mejor actriz que haya existido jamás'. Tras años viéndola dejar sorprendida a la audiencia no pienso eso: lo sé. Afortunadamente, poco después descubrí que era escabrosamente divertida, increíblemente traviesa y que tenía un corazón empático del tamaño de un planeta [...] Le envío todo mi amor a Damian y a los niños".

Cillian Murphy, estrella protagonista de la popular Peaky Blinders, también se ha mostrado atónito tras conocer la noticia de la muerte de la actriz que dio vida a la Tía Polly en la ficción, donde iba a repetir su papel para la sexta y última temporada de la serie.

"Tengo el corazón destrozado tras saber que he perdido a una amiga tan querida. Era una persona hermosa, cariñosa, divertida y un ser humano extraordinariamente compasivo. Además, fue una actriz con muchísimo talento, magnífica y sin miedo. Se elevó e hizo humana cada escena, cada personaje que interpretó", escribió el actor en un comunicado. "Fue un privilegio haber podido trabajar con esta mujer brillante, haber compartido tantas risas a lo largo de los años. Echaré de menos a mi compañera".