Iñaki López se equivoca con Isabel Díaz Ayuso y todo el mundo se lo recuerda

Las Elecciones Autonómicas del 4 de mayo están al caer y los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid ya se pasean por los medios de comunicación para hacer campaña. Este fin de semana, Isabel Díaz Ayuso acudió a laSexta Noche para hablar de todo lo que tiene que ver con su candidatura y, a pesar lo que dijo y los temas que tocó, el público se quedó con el lapsus que tuvo Iñaki López.

La entrevista trascurrió con total normalidad. Sin embargo, justo al final, el presentador del programa de laSexta se equivocó y le cambió por error el apellido a Ayuso: "Señora Gabilondo, le doy las gracias por haber estado aquí esta noche", dijo, a lo que la política del Partido Popular le corrigió: "Díaz Ayuso".

Rápidamente, Iñaki López se dio cuenta de su error y se disculpó: "Señora Ayuso, perdona, discúlpeme. Le deseo suerte, al igual que hago, lógicamente, con el resto de los candidatos y le doy las gracias una vez más".

López esperaba que la gente no se hubiera dado cuenta, pero Eduardo Inda, colaborador de laSexta Noche, se lo recordó en cuanto el presentador volvió al plató con el resto de tertulianos. "Ha estado soberbia la señora Gabilondo, como la has llamado tú", bromeó el periodista. "No hay nada como tener amigos y tenerlos cerca. Mientras me quito los puñales de Eduardo, vamos al tema que nos ocupa", dijo para zanjar el tema.

Sin embargo, Eduardo Inda no fue el único que reparó en ello. El momento con Isabel Díaz Ayuso fue muy comentado en redes sociales. Yes que solo en Twitter se vieron todo tipo de comentarios:

Iñaki: “Gracias Señora Gabilondo”.

Ayuso: “No. Señora DÍAZ AYUSO”.



El subconsciente le traiciona. #L6Nencampaña — Pablo CG (@pablocast13) April 17, 2021

#L6Nencampaña Nunca dejes de ver algo hasta el final por si hay algún momentazo como el de .@_InakiLopez_ ahora mismo: "Gracias, señora Gabilondo" en vez de señora Ayuso. 😂😂😂😂😂 ¡Genial! Habrá dicho la presidenta que no se libra de nuestro candidato ni en sus entrevistas... — DIEGO ❤️ (@DRZRZ) April 17, 2021

#L6Nencampaña Te has pasado Iñaki diciéndole Señora Gabilondo — Inalu (@Inalu57) April 17, 2021

@Tonicanto1 Metedura de pata total por Iñaki en @SextaNocheTV al despedir a @IdiazAyuso llamándola Señora Gabilondo 🤦🤦🤦🤦Madre mía cómo está el personal!!!! — Mª DOLORES POMBO (@lolypczgz) April 18, 2021