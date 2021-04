Lola Índigo desvela la quedada con Rafa Méndez antes de entrar en ‘Operación triunfo’

La vida da muchas vueltas, y eso lo sabe muy bien Lola Índigo. La cantante resultó ser la primera eliminada de OT 2017 y ahora es una de las artistas con mayor proyección de nuestro país. Fue alumna de Rafa Méndez en Fama, ¡a bailar! y ahora ambos, junto a Miguel Ángel Muñoz, conforman la mesa de capitanes de The Dancer, el nuevo talent show de Televisión Española.

La vida de Lola Índigo ha cambiado mucho, pero, afortunadamente, ella siempre ha estado rodeada de la gente que la quiere. Es el caso de Rafa Méndez. Muchos solo recuerdan aquel vídeo viral en el que el coreógrafo le gritaba aquello de "Mimi fuera de la clase, eres un estorbo para mi vista. Eres un cuadro, chao". Sin embargo, más allá de esa primera toma de contacto en Fama, él siempre ha estado a su lado.

"Yo era una niña muy pequeña y estaba loca perdida. Tenía 18 años cuando conocí a Rafa en ¡Fama, a bailar!", ha dicho Lola Índigo en LOS40 Global Show cuando Tony Aguilar le ha preguntado por su compañero de The Dancer. "Tuvimos nuestro momento en el que él me echó la bronca y eso se viralizó cuando yo salí en Operación triunfo".

"Antes de entrar a la Academia quedé con él para desayunar porque él domina el medio y sabía que me iba a dar un buen consejo. En los momentos claves de mi vida siempre ha estado ahí para darme una palabra de cariño y de apoyo. Ahora es muy bello tenerlo a mi lado en The Dancer y compartir opiniones. El cariño con el que me mira Rafa es espectacular", añade.

